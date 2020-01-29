7 فبراير.. 5 نجمات يحيين ذكرى كوكب الشرق بالتجمع الخامس

تُحيي الفنانات مي فاروق، هلا رشدي، ريم عز الدين، ريهام عبد الحكيم، ماريز لاحود ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم 7 فبراير المقبل بقاعة المنارة بالتجمع الخامس في تمام السادسة مساءً.ويتم تكريم عدد من نجوم مسلسل أم كلثوم وكذلك فرقتها الموسيقية، وسيحضر عدد من النجوم على رأسهم حميد الشاعري، ومحمد محيي، ومحمد فؤاد، وفرقة الأصدقاء.تقام الحفلة تحت عنوان "ليالي سهرات زمان" للاستمتاع بالغناء الطربي الأصيل وقرر المايسترو محمد عثمان إقامة مشروع غنائي يشارك فيه عدد من نجوم فيما بعد.