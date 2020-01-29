رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شكري ونظيره الفرنسي يبحثان مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:41 م
سامح شكري _ جان
سامح شكري _ جان -إيف لودريان
ألفت الكحلي
طباعة
تلقى وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي جان -إيف لودريان وذلك في إطار التواصل والتشاور المستمر بين البلدين.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تركز على التشاور حول الخطة الأمريكية للسلام والعمل المشترك بين البلدين على دفع جهود السلام والتنسيق الوثيق خلال الفترة القادمة اتصالًا بالرؤية المشتركة للبلدين في تحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار بالمنطقة.

أضاف حافظ أنه تم بحث آخر التطورات بخصوص ليبيا ومخرجات مسار برلين واستمرار العمل المشترك للتعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية، وأكدا رفضهما للتدخلات الخارجية في ليبيا، كما استعرض الوزير الفرنسي تصريحات إيمانويل ماكرون الأخيرة في هذا الصدد.

وركز الوزيران على أهمية العلاقات الثنائية والعمل المشترك على الارتقاء بها واستمرار التشاور على أرضية الرؤية المشتركة فيما بين البلدين إزاء مختلف القضايا، واتفقا على أن يعقدا اجتماعًا في وقت قريب لمواصلة التنسيق والتشاور بينهما.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزة برقم الجلوس

منذ حوالي 3 ساعات

الديهي: أردوغان أول رئيس مسلم يزور قبر مؤسس إسرائيل

منذ حوالي 7 ساعات

تدهور الحالة الصحية لنادية لطفى.. والصريطى يطلب الدعاء لها

منذ يوم

أول تعليق من السعودية على «خطة السلام الأمريكية»

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الديهي: أردوغان أول رئيس مسلم يزور قبر مؤسس إسرائيل

إنفوجراف

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

بعيدًا عن الأدوية.. 6 مشروبات طبيعية تساعد في القضاء على الاكتئاب

انطلاق المؤتمر السنوي الـ9 لجمعية النيل للأمراض الصدرية..غدا

حمية «الكيتو» مفيدة على فترات قصيرة وضارة على المدى الطويل

بجراحات الأنف.. النساء قد يظهرن أصغر عمرًا

منوعات

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020

موعد ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزة برقم الجلوس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة

الأوبرا تحيي الذكرى الـ45 لرحيل كوكب الشرق.. الجمعة

تكريم شخصيات عربية فى مؤتمر الثقافة والإبداع الخامس

120 فنانا يواصلون الإبداع فى صالون مصر الدولى للفنون بالغردقة