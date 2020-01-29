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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«قطب 2».. قصة تنظيم 65 الإخواني وتخطيطه لتفجير القناطر

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:39 م
الفيلم الوثائقي قطب
الفيلم الوثائقي "قطب"
أحمد عبد العزيز
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عرضت قناة "DMC"، الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "قطب"، واستعرض كواليس تنظيم 65، وتخطيطه لتفجير القناطر الخيرية، تحت قيادة سيد قطب.

وتطرق فيلم "قطب" الجزء الثاني، لأدق تفاصيل التحقيقات، التي قامت بها السلطات في ذلك الوقت، لمعرفة العلاقة التي تجمع كلا من حواش وعشماوي وحميدة قطب ودورهم في التخطيط لتفجير القناطر الخيرية.

ويستند الفيلم، في مادته العلمية إلى أوراق تحقيقات تنظيم 65، التي تخرج للمرة الأولى عبر شاشة "DMC".

كما يتطرق إلى أقوال حسن الهضيبي التي ستشكل مفاجأة مدوية، حين ينكشف رأي المرشد الثاني لجماعة الإخوان في شخص سيد قطب وزينب الغزالي وأفكار تنظيم 65.

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