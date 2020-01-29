«نقل النواب» تتهم «الرصف الإنتاجي» بإهدار 42 مليون جنيه بإدكو

وصف محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو وأبوحمص، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن في البحيرة، ما يتم من عمليات رصف داخل الشوارع الداخلية بإدكو بإهدار للمال العام.وقال النائب إن هناك شوارع داخل إدكو تم رصفها بتكلفة تقارب 42 مليون جنيه ولم يمر على رصفها 6 شهور، ومع سقوط الأمطار انهارت لتكشف وجه الفساد القبيح.أضاف زين الدين، في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن مشروع الرصف الإنتاجي في البحيرة أصبح يمثل عبئًا كبيرًا على المحافظة.وأكد زين الدين أن مشروع الرصف الإنتاجي يكلف الطرق أكثر بكثير، ما تنفقه هيئة الطرق، وذلك بسبب عدم المتابعة، مطالبًا بتشكيل بلجنة تقصي حقائق ورقابة على كل أعمال الرصف داخل المحافظات وتعديل الأسعار وفق كود هيئة الطرق منعا لإهدار الأموال ومحاسبة جميع المقصرين والمتسببين فى إهدار المال العام متهما كل من وزيرى النقل والتنمية المحلية ومحافظ البحيرة بالإهمال فى ملف الطرق، خاصة داخل محافظة البحيرة ومدينة إدكو التي تعاني أشد المعاناة من سوء وتردّي جميع الطرق الداخلية على مستوى المدينة وجميع قراها.