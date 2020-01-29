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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تواصل تدريبات معلمي المدارس المصرية اليابانية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:35 م
المدارس المصرية
المدارس المصرية اليابانية
نورهان عبدالرحمن
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واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريبات معلمي المدارس المصرية اليابانية، على طرق التدريس الحديثة وأنشطة التوكاتسو، لليوم الرابع على التوالي، بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وزار ماساكي نوكي السفير الياباني في القاهرة، صباح اليوم، تدريبات المعلمين برفقة نيفين حمودة مستشار الوزير والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

وقال السفير الياباني، إن تجربة المدارس المصرية اليابانية لفتت انتباه الجميع كنموذج للتعاون الياباني يحتذى به بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد" الذي عُقد في أغسطس الماضي.

وأضاف أن البداية كانت مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان في 2016 وإعجابه بما رآه في مدرسة ابتدائية هناك ورغبته في إدخال الأسلوب الياباني في التعليم بمصر، وبالفعل استجابت اليابان لهذه الرغبة وقامت بإيفاد العديد من الخبراء اليابانيين، كما يتم الآن العمل على إلحاق معلمين يابانيين من ذوي الخبرة بالمدارس المصرية اليابانية لدعم مديري تلك المدارس.

وأشار إلى أن تجربة المدارس المصرية اليابانية تحمل ثلاث ميزات رئيسية؛ هي أن جوهر التعليم الياباني يكمن في الشخصية المتكاملة للطفل وهو ما يتفق أيضًا مع هدف البرنامج التعليمي الجديد حيث يهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين كما أن صيغة التعلم الجماعي تنمي مهارات التواصل مع الآخرين، مؤكدًا أن مفتاح نجاح هذا المشروع هو المعلم.

ومن جهتها، أوضحت نيفين حمودة، أن المدارس المصرية اليابانية هي نموذج رائع للتعاون بين حضارتين؛ وأنها جزء من مشروع ضخم تتبناه الدولة لإعادة التعليم لريادته من جديد، مؤكدة أن هذه المدارس تهدف إلى تحقيق كل من التربية والتعليم للطلاب، وأنها تؤمن أن المتدربين اليوم من معلمي ومديري ووكلاء المدارس على قدر من المسئولية وقادرين على تحقيق هدفنا.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأت تدريب معلمي ومديري ووكلاء مدارس المصرية اليابانية على أنشطة التوكاتسو والإدارة المدرسية ومن المقرر أن يتلقى المتدربون في الأيام المقبلة تدريبات أخرى تشمل تنمية مهارات اللغة الإنجليزية لديهم.

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