«المصريين الأحرار» ينظم دورة تدريبية لفن الرسم بأسوان

نظّم حزب المصريين الأحرار بأسوان دورة تدريبية لفن الرسم بمقر الحزب بالمحافظة، شارك فيه 50 من الأطفال والشباب من عمر 7 سنوات فيما أكثر، برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وإشراف عمرو عبد العظيم القيادي بالحزب.وقالت مارينا حكيم، عضو المصريين الأحرار، مدرّبة الرسم بالدورة التدريبية، إن الدورة مقسمة إلى مستويات كل مستوى يتضمن أربعة لقاءات، يتم فيها تعليم الأطفال باستخدام ألوان الزيت والرصاص والفحم.أضافت حكيم أن هدف الدورة التدريبية تنمية مواهب الأطفال والشباب أيضًا، وسنقوم بعمل معارض في الحزب لتقديم أعمال المشاركين في الدورة التدريبية، وستقدم لهم جوائز لتشجيع موهبتهم.تأتي هذه الدورات في إطار مسئولية الحزب المجتمعية والاحتكاك بالمواطنين في أمانات الحزب؛ استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.