رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» ينظم دورة تدريبية لفن الرسم بأسوان

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:25 م
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
إسلام نصير
طباعة
نظّم حزب المصريين الأحرار بأسوان دورة تدريبية لفن الرسم بمقر الحزب بالمحافظة، شارك فيه 50 من الأطفال والشباب من عمر 7 سنوات فيما أكثر، برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وإشراف عمرو عبد العظيم القيادي بالحزب.

وقالت مارينا حكيم، عضو المصريين الأحرار، مدرّبة الرسم بالدورة التدريبية، إن الدورة مقسمة إلى مستويات كل مستوى يتضمن أربعة لقاءات، يتم فيها تعليم الأطفال باستخدام ألوان الزيت والرصاص والفحم.

أضافت حكيم أن هدف الدورة التدريبية تنمية مواهب الأطفال والشباب أيضًا، وسنقوم بعمل معارض في الحزب لتقديم أعمال المشاركين في الدورة التدريبية، وستقدم لهم جوائز لتشجيع موهبتهم.

تأتي هذه الدورات في إطار مسئولية الحزب المجتمعية والاحتكاك بالمواطنين في أمانات الحزب؛ استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
«المصريين الأحرار» ينظم دورة تدريبية لفن الرسم بأسوان
«المصريين الأحرار» ينظم دورة تدريبية لفن الرسم بأسوان
«المصريين الأحرار» ينظم دورة تدريبية لفن الرسم بأسوان
«المصريين الأحرار» ينظم دورة تدريبية لفن الرسم بأسوان
«المصريين الأحرار» ينظم دورة تدريبية لفن الرسم بأسوان
«المصريين الأحرار» ينظم دورة تدريبية لفن الرسم بأسوان
«المصريين الأحرار» ينظم دورة تدريبية لفن الرسم بأسوان
«المصريين الأحرار» ينظم دورة تدريبية لفن الرسم بأسوان

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الباز لشيخ الأزهر: «لم تكرم عثمان الخشت فى دارك»

منذ يوم

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2020 برقم الجلوس

منذ حوالي 5 ساعات

«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

أبرزها «جنس وإلحاد».. 5 وقائع جعلت من أحمد الفيشاوى «تريند»

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

الديهي: أردوغان أول رئيس مسلم يزور قبر مؤسس إسرائيل

«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرقابة الإدارية تعلن تفاصيل ضبط رئيس «مرسى علم» بتهمة الرشوة

إنفوجراف

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

انطلاق المؤتمر السنوي الـ9 لجمعية النيل للأمراض الصدرية..غدا

حمية «الكيتو» مفيدة على فترات قصيرة وضارة على المدى الطويل

بجراحات الأنف.. النساء قد يظهرن أصغر عمرًا

6 إرشادات لحماية طفلك من فيروس «كورونا»

منوعات

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020

موعد ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزة برقم الجلوس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة

الأوبرا تحيي الذكرى الـ45 لرحيل كوكب الشرق.. الجمعة

تكريم شخصيات عربية فى مؤتمر الثقافة والإبداع الخامس

120 فنانا يواصلون الإبداع فى صالون مصر الدولى للفنون بالغردقة