خبير أمني: الجماعة الإرهابية تستغل قنوات «عفنة» لإسقاط مصر

قال اللواء حمدي بخيت المحلل السياسي العسكري، إن فكرة العمل على إثارة الشعب المصري في ذكرى أحداث 25 يناير مكررة وتأتي ضمن أجندة لإسقاط الدولة.وأضاف اللواء حمدي بخيت، خلال حوار تلفزيوني، أن برنامج مصر الذي تقوم به حاليًا ناجح والأعداء يريدون تكسيره، مشيرًا إلى أن عقول الإخوان تجمدت على فكرة الوهم.وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية تختلق وهمًا بأن هناك مشكلة بين جيش مصر وشعبها والقيادة السياسية، متابعًا: «هذا الوهم ردّده الإخوان إرضاءً للممولين لهم، وإعلاميي الإخوان يستغلون قنوات عفنة للحديث في كلام ليس له أي علاقة بالواقع، وليس له أي وجود، وهدف الجماعة الإرهابية هو إحداث الفوضى».