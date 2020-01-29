ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

تمكّن أهالي منطقة حلوان بجنوب القاهرة من إنقاذ طفلة من الاغتصاب على يد شاب "أبكم" فاقد للنطق، داخل حمام مسجد بجوار نيابة حلوان، وتم تسليمه لقسم شرطة حلوان.وتلقى رئيس الدورية الأمنية بقسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي، بالقرب من نيابة حلوان، مفاده أنه تنامى إلى أسماعهم صوت استغاثة طفلة من داخل مسجد وباستبيان الأمر، فوجئوا بشاب يحاول الاعتداء الجنسي على طفلة في مقتبل العقد الأول من العمر، تمكن الأهالي من ضبطه وتسليمه للشرطة.وبسؤال الطفلة أفادت قيام الشاب باصطحابها رغما عنها محاولا اغتصابها داخل حمام المسجد.جار قيام رجال قسم حلوان باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.