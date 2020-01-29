«كايرو ستيبس» تشجع سياحة سانت كاترين بكليب جديد (صور)

تنشغل فرقة كايرو ستيبس حاليا في وضع لمساتها الأخيرة على كليب "دهب"، الذي انتهت من تصوير نصفه الأول فوق قمة جبل سانت كاترين في سيناء.واختارت الفرقة العالمية قمة الجبل لتصوير أول كليبات ألبومها الموسيقي الحديد، الذي يحمل نفس اسم الكليب "دهب"، وتعد بذلك أول فرقة موسيقية تصور فيديو كليب فوق الجبل الشاهق، أعلى قمة جبلية في مصر، وتنوي استكمال النصف الثاني من التصوير بين منطقتي دهب ونويبع نهاية شهر فبراير، وشارك في الكليب رباعي التانجو العالمي كوادرو نويفو، وتصوير المصور الهولندي العالمي رينيه فان فوردن، برفقة فريق تصوير مصري.وتسعى كايرو ستيبس لاستغلال اسمها العالمي في الوسط الموسيقي لتشجيع السياحة المصرية من قلب سيناء، عبر كليب "دهب"، الذي تنوي عرضه خلال جولاتها الموسيقية في ألمانيا وأنحاء أوروبا، وخاضت خلاله مغامرة تسلق قمة سانت كاترين والتصوير فوق السحاب، مع تسليطها الضوء على المناطق السياحية المهمة في دهب ونويبع وطابا، لتوجيه رسالة للعالم عن جمال وأمان مصر.كايرو ستيبس يمتد مشوارها لأكثر من عشرين سنة، وتعد من أبرز التجارب الموسيقية فى ملكوت موسيقى الجاز فى أوروبا، وتم تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، رفقة فرقة كوادرو نويفو العالمية، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.