رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«كايرو ستيبس» تشجع سياحة سانت كاترين بكليب جديد (صور)

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:07 م
كايرو ستيبس
كايرو ستيبس
طباعة
تنشغل فرقة كايرو ستيبس حاليا في وضع لمساتها الأخيرة على كليب "دهب"، الذي انتهت من تصوير نصفه الأول فوق قمة جبل سانت كاترين في سيناء.

واختارت الفرقة العالمية قمة الجبل لتصوير أول كليبات ألبومها الموسيقي الحديد، الذي يحمل نفس اسم الكليب "دهب"، وتعد بذلك أول فرقة موسيقية تصور فيديو كليب فوق الجبل الشاهق، أعلى قمة جبلية في مصر، وتنوي استكمال النصف الثاني من التصوير بين منطقتي دهب ونويبع نهاية شهر فبراير، وشارك في الكليب رباعي التانجو العالمي كوادرو نويفو، وتصوير المصور الهولندي العالمي رينيه فان فوردن، برفقة فريق تصوير مصري.

وتسعى كايرو ستيبس لاستغلال اسمها العالمي في الوسط الموسيقي لتشجيع السياحة المصرية من قلب سيناء، عبر كليب "دهب"، الذي تنوي عرضه خلال جولاتها الموسيقية في ألمانيا وأنحاء أوروبا، وخاضت خلاله مغامرة تسلق قمة سانت كاترين والتصوير فوق السحاب، مع تسليطها الضوء على المناطق السياحية المهمة في دهب ونويبع وطابا، لتوجيه رسالة للعالم عن جمال وأمان مصر.

كايرو ستيبس يمتد مشوارها لأكثر من عشرين سنة، وتعد من أبرز التجارب الموسيقية فى ملكوت موسيقى الجاز فى أوروبا، وتم تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، رفقة فرقة كوادرو نويفو العالمية، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.
«كايرو ستيبس» تشجع سياحة سانت كاترين بكليب جديد (صور)
«كايرو ستيبس» تشجع سياحة سانت كاترين بكليب جديد (صور)
«كايرو ستيبس» تشجع سياحة سانت كاترين بكليب جديد (صور)
«كايرو ستيبس» تشجع سياحة سانت كاترين بكليب جديد (صور)
«كايرو ستيبس» تشجع سياحة سانت كاترين بكليب جديد (صور)
«كايرو ستيبس» تشجع سياحة سانت كاترين بكليب جديد (صور)
«كايرو ستيبس» تشجع سياحة سانت كاترين بكليب جديد (صور)
«كايرو ستيبس» تشجع سياحة سانت كاترين بكليب جديد (صور)
«كايرو ستيبس» تشجع سياحة سانت كاترين بكليب جديد (صور)
«كايرو ستيبس» تشجع سياحة سانت كاترين بكليب جديد (صور)
«كايرو ستيبس» تشجع سياحة سانت كاترين بكليب جديد (صور)
«كايرو ستيبس» تشجع سياحة سانت كاترين بكليب جديد (صور)
«كايرو ستيبس» تشجع سياحة سانت كاترين بكليب جديد (صور)
«كايرو ستيبس» تشجع سياحة سانت كاترين بكليب جديد (صور)
«كايرو ستيبس» تشجع سياحة سانت كاترين بكليب جديد (صور)
«كايرو ستيبس» تشجع سياحة سانت كاترين بكليب جديد (صور)

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهرجان السلام يحتضن أولى حفلات كايرو ستيبس فى الكويت

13 ديسمبر.. أولى حفلات كايرو ستيبس بأوبرا الإسكندرية

الأربعاء.. "مستقبل وطن" ينظم حفلا موسيقيا في المنيا

"كايرو ستيبس" تفتتح مهرجان القلعة

موضوعات متعلقة

منذ يوم

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

رابط بوابة وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزه

منذ حوالي 5 ساعات

الرقابة الإدارية تعلن تفاصيل ضبط رئيس «مرسى علم» بتهمة الرشوة

منذ حوالي 5 ساعات

«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

الديهي: أردوغان أول رئيس مسلم يزور قبر مؤسس إسرائيل

«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرقابة الإدارية تعلن تفاصيل ضبط رئيس «مرسى علم» بتهمة الرشوة

إنفوجراف

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

انطلاق المؤتمر السنوي الـ9 لجمعية النيل للأمراض الصدرية..غدا

حمية «الكيتو» مفيدة على فترات قصيرة وضارة على المدى الطويل

بجراحات الأنف.. النساء قد يظهرن أصغر عمرًا

6 إرشادات لحماية طفلك من فيروس «كورونا»

منوعات

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020

موعد ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزة برقم الجلوس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة

الأوبرا تحيي الذكرى الـ45 لرحيل كوكب الشرق.. الجمعة

تكريم شخصيات عربية فى مؤتمر الثقافة والإبداع الخامس

120 فنانا يواصلون الإبداع فى صالون مصر الدولى للفنون بالغردقة