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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

معيط: بعد 2011 حدثت أزمة عدم ثقة بين المستثمرين والحكومة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:04 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط
أشرف لاشين
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بعد 2011 حدثت أزمة عدم ثقة بين المستثمرين والحكومة، لعدة أسباب منها اعتداء بعض العمال علي أصحاب المصانع، بجانب صدور بعض الأحكام القضائية التي تسببت في سحب المصانع من المستثمرين.

وأكد وزير المالية، خلال ورشة العمل السابعة التى يعقدها حزب مستقبل وطن لمناقشة خطوات الاصلاح الاقتصادي وأثرها على السياسة المالية، والخطوات التي تمت فى دمج الاقتصاد الموازي فى الاقتصاد الرسمي للدولة، أن مصر ستحتاج وقت لاستعادة الثقة مع رجال الأعمال، مخاطبا، رجال الأعمال قائلًا:" نحن معكم ونقف خلفكم".

أشار معيط إلى أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع إقامة أول ميناء جاف في منطقة 6 أكتوبر:"نفسنا تفتح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر للعمل لأن الحكومة ليس لديها القدرة علي توفير وتخليق مليون فرصة عمل سنوية، ولا بدّ من تدخل القطاع الخاص لحل تلك المشكلة».

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