وزير النقل: يونيو 2020 سنمتلك سكك حديدية متطورة وآمنة

قال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بتطوير الطرق الداخلية في المحافظات والصعيد.وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي صدق على 10 مليارات جنيه لمساعدة المحافظات على تطوير الطرق الداخلية داخل المحافظات.وأوضح المهندس كامل الوزير أن قيمة القرض للقطار الذي يصل العاصمة الإدارية يبلغ 461 مليون دولار، كما أن إجمالي قيمة القرض لـ 1300 عربة، تبلغ مليار و60 مليون دولار مع البنك المجري والروسي.وأشار المهندس كامل الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 700 مزلقان بأكثر من 50 % من المزلقانات التي يُرغب في تطويرها، كما تم العمل على تطوير السكة الحديدية وتطوير الجرارات.وتابع: «في 30 يونيو 2020 نشهد سكك حديد متطورة وآمنة ونظيفة، وشغلنا الشاغل الآن بالإمكانيات الذاتية من أجل توفير سكة حديد آمنة ومتطورة، بعنا خردة بـ 340 مليون جنيه».