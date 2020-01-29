المسماري: فساد مالي كبير في تعاقدات الوفاق الخارجية

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن حكومة الوفاق غير المعتمدة تورطت في فساد مالي كبير خاصة فيما يتعلق بشراء المسلحة بقيمة بمليار ومئتي مليون دولار لصالح الشركة التركية للصناعات الدفاعية.وقال المسماري في مؤتمر صحفي يعقد الآن من مدينة بنغازي، إن تركيا تحتضن أكبر المجرمين المتورطين في قضايا إرهابية والمصنفين على قوائم الإرهاب في ليبيا وعلى مستوى العالم، لافتا إلى أن هؤلاء الإرهابيون هم بيادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأزمة الليبية.