المسماري: وقوع 45 عملية سطو مسلح خلال 72 ساعة بحي الأندلس

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، أن طرابلس شهدت عمليات اغتيال طالت عددا من الضباط في طرابلس.وقال المسماري في مؤتمر صحفي يعقد الآن من بنغازي، إن ميليشيا النواصي مسئولة عن الكثير من الجرائم وعمليات الاعتقال في طرابلس، لافتا إلى أن حي الأندلس بات مرتعا للجريمة والمخدرات، وشهد وقوع 45 عملية سطو مسلح خلال 72 ساعة فقط ضمن الانفلات الأمني في طرابلس.