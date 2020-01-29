المسماري: تركيا أنزلت صواريخ مضادة للطائرات بميناء معيتيقة

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن تركيا قامت مساء أمس الثلاثاء، إنزال صواريخ مضادة للطائرات وأنظمة دفاع جوي من سفينة حربية تركية في ميناء معيتيقة.وأضاف في مؤتمر صحفي يعقد الآن من بنغازي، أنه تم نقل مجموعة من المرتزقة السوريين إلى معسكر العسة لاستهداف مناطق تابعة للقيادة العامة مثل قاعدة الوطية وصبراتة.