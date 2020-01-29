المسماري: الجيش الليبي سيتخذ الإجراءات كافة لمنع التدخل التركي

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسمارى، إن التدخل التركي واضح أمام المجتمع الدولي من خلال نقل الإرهابيين السوريين عبر مطاري ومينائي مصراته ومعيتيقة.وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن من بنغازي، أن تركيا قامت بتركيب منصات دفاع جوي في طرابلس، مؤكدا أن مطار معيتيقة أصبح قاعدة تركية والجيش سيتخذ كل الإجراءات لمنع التدخل التركي الذي أخضع كل المكونات تحت سيطرته ولا يستطيع أي مسئول في العاصمة توقيع ورقة إلا بعد المرور على الحاكم التركي، وفق تشديده.وأكد أن معسكر حكومة الوفاق يقوم بتحشيد ضخم مدعوم بالمرتزقة السوريين في الهيشة وكوبري السدادة حتى مصراته، مشيرا إلى أن ميليشيات سورية تدعم ما وصفها بميليشيات مصراتة في القره بوللي وسلاتة.وأوضح أنه يتم تحشيد مرتزقة سوريين وجنود أتراك عند الحدود التونسية، وتحديدا عن معسكر العسا.