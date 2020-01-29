ترامب: بفضل سياساتنا أمريكا أصبحت الأقوى

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نفسه، مشيرًا إلى أنه قدم الكثير ووفر العديد من الوظائف للأمريكيين، على الرغم من ذلك فإنه يواجه حرب شرسة لعزله.وغرد الرئيس الأمريكى على حسابه الشخصى عبر "توتير" قائلًا: "بفضل سياساتنا الاقتصادية، وصلت البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 50 عامًا، لقد أنشأنا أكثر من 7 ملايين وظيفة جديدة".وأضاف ترامب: "الكثير يعملون اليوم أكثر من أي وقت مضى، ولدينا الاقتصاد الأكثر ازدهارا في العالم".