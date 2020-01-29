500 مليون جنيه استثمارات إيطالية مصرية في صناعة البوتاجاز

أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ضخ استثمارات مصرية إيطالية جديدة في صناعة البوتاجاز برأس مال 500 مليون جنيه، منتصف فبراير ٢٠٢٠ المقبل، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.وأضاف خلال تصريحات له اليوم، أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ستزور الاتحاد العام للغرف التجارية الثلاثاء 4 فبراير المقبل، لتكون أول زيارة تعارف مع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، ومناقشة كافة القضايا العالقة بين الاتحاد والوزارة.