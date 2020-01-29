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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير النقل: مستثمر واحد يستغل أكشاك محطة مصر بـ47 مليون جنيه

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:31 م
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير
رباب الأهواني
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وجه المهندس كامل الوزير وزير النقل، التحية إلى مجلس النواب واللجنة التشريعية والنقل والمواصلات لإقرار قانون السكك الحديدية الجديد وإعطائها الحق لاستغلال أراضيها بمعرفتها، لتوفير دخل يساعدها في خطة التطوير دون تحميل موازنة الدولة أعباء مالية كثيرة.

وأضاف المهندس كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: «لم نقم بتقدير أراضي السكك الحديدية ويتم طرح الأراضي في مزايدة عالمية ونحصل على أعلى الأسعار، ولدينا أراضي غير مستغلة ونعمل على استغلالها».

وأوضح وزير النقل أن مستثمر واحد يستغل أكشاك محطة مصر والكافيتريا والمول ويتم الحصول منه على 47 مليون جنيه خلال الـ15 سنة المقبلة.

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