أسعار الذهب ترتفع جنيهين في التعاملات المسائية

ارتفعت أسعار الذهب 2 جنيه خلال التعاملات المسائية اليوم، وسجلت الأوقية 1571 دولارا في التعاملات الفورية.وقال نادي نجيب في تصريحات لـ«الدستور» إن عيار 18 سجل 593 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 سجل 692 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 سجل 790.75 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب 5536 جنيها.