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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حفل تخرج للمحامين الحاصلين على دورات بـ«ناصر العسكرية»

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:28 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
الحسين عبيد و محمد جعفر
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عقدت أكاديمية ناصر العسكرية العليا، الأربعاء، حفل تخرج للمحامين الحاصلين على دورة الاستراتيجية والأمن القومي، وذلك بمقر الأكاديمية.

شهد الحفل حضور، سامح عاشور نقيب المحامين، واللواء أركان حرب طارق أنور هلال مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء أركان حرب دكتور بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، واللواء أركان حرب أيمن عز الدين حشيش المشرف على دورات المحامين بالأكاديمية، وماجد حنا، وأدهم العشماوي، وأيمن الفولي، أعضاء مجلس النقابة العامة.

شكر عاشور قيادة الأكاديمية على ما تقدمه للمحامين، مضيفًا: "تمثل الذراع الاستراتيجية العلمية للقوات المسلحة، وتضيف كل يوم وعيا قوميا جديدا يشعرنا بالاطمئنان على أمن الوطن".

وأوضح "عاشور"، أن تلقي المحامين دورات بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، يمثل رؤية استراتيجية للنقابة، تهدف لتعميق الدراسة والعلوم لدى المحامين، كجزء من واجباته لأداء رسالته على أكمل وجه.

وأعلن أن أول بروتوكول تعاون ستعقده أكاديمية المحاماة عقب الانتهاء منها سيكون مع أكاديمية ناصر العسكرية، لكي تستفيد المحاماة والوطن من العلوم التي تدرس بها.

وأهدى مدير الأكاديمية الدرع الخاص بها لنقيب المحامين وماجد حنا منسق الدورات، وبدوره قدم "عاشور" درع النقابة لقيادات الأكاديمية.

كانت الأمانة العامة لوزارة الدفاع وافقت في الآونة الأخيرة، على التحاق المحامين بدورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مجالات، الإستراتيجية والأمن القومي، وإدارة الأزمات والتفاوض، وصناع القرار، بناءً على الطلب المقدم من نقيب المحامين، وبإشراف ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة، واشترك المحامون في 7 دورات تثقيفية.

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