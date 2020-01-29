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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

احتفالية لفرقة الطنبورة الموسيقية في معرض الكتاب

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:20 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نضال ممدوح
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استضاف المقهى الثقافي، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ بالتجمع الخامس٬ اليوم الأربعاء، احتفالية لفرقة الطنبورة الموسيقية، بحضور كل من زكريا إبراهيم٬ مؤسس فرقة الطنبورة البورسعيدية، وفتحي الخميسي، أستاذ علوم الموسيقى بأكاديمية الفنون، وعازف السمسمية محسن العشري، وأدارها الصحفي مصطفى طاهر.

وجرى عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ آلة السمسمية، ورواد ومؤسسو فرقة الطنبورية، بعد ذلك تحدث زكريا إبراهيم، مؤسس فرقة الطنبورة البورسعيدية، عن تجربة تأسيس الفرقة في العام 1989م، مشيرًا إلى أنه كان يهدف إلى إحياء الموسيقى الشعبية، حتى تظل حية ومؤثرة، وخوفًا من اندثارها، قائلا: "بعد تحويل محافظة بورسعيد إلى منطقة حرة، تغيرت القيم الاجتماعية، وبدأ اهتمام الناس بجمع المال على حساب كل شيء، الأمر الذي انعكس على الموسيقى الشعبية، فكفت عن دورها الأساسي، وأصبحت مهتمة بتحصيل المال من خلال الحفلات، ولهذا السبب قررت البحث عن عازفين الطنبورية القدامى، وتأسيس الفرقة، حتى نعيد مهمة الفن الشعبي مرة أخرى".

ولفت إلى أن الفرقة تقيم عرضا مجانيا كل يوم أربعاء في بورسعيد من 31 عاما، وحتى الآن، فضلا عن إحيائها حفلات فنية في دار الأوبرا المصرية، وحفلات الجوالة في دول عالمية، موضحًا أن الغناء الشعبي في بورسعيد يجمع الناس حوله، وأن الفن كما قال عبد الحميد حواس، هو أسمنت العلاقات الاجتماعية، إذ يعبر عن الآمال المشتركة، والتطلعات الشعب من خلال الأغنية، مشيرا إلى دور مركز المصطبة للموسيقى الشعبية، في توثيق التراث الشعبي، لافتًا إلى أنه يمتلك أكثر من 300 ساعة فيديو يوثق للموسيقى الشعبية في أماكن كثيرة من مصر.

من جهته يرى الناقد الدكتور فتحي الخميسي، أن القاهرة لديها أزمة طاحنة في تذوق الموسيقى الشعبية، والاستفادة منها، وأن هذا هو سبب تدني الذوق الموسيقي العام في العاصمة، مشددا على ضرورة الالتفات إلى التراث الموسيقي والشعبي في الصعيد، والبدو، والنوبة، وكافة المحافظات.

وتحدث الفنان محسن العشري، عازف السمسمية عن حبه للعزف عليها، وعن الأشياء الفنية التي أضافها وأدخلها على الآلة من أجل تطويرها فنيًا، وقدم عزف عدد من المقطوعات الموسيقية.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
احتفالية لفرقة الطنبورة الموسيقية في معرض الكتاب
احتفالية لفرقة الطنبورة الموسيقية في معرض الكتاب
احتفالية لفرقة الطنبورة الموسيقية في معرض الكتاب
احتفالية لفرقة الطنبورة الموسيقية في معرض الكتاب

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