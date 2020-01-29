رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: الدولة تسعى لبناء منظومة متكاملة لرعاية القيادات الطلابية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:19 م
الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد
أ.ش.أ
طباعة
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن الدولة تسعى جاهدة إلى بناء منظومة متكاملة لرعاية القيادات الطلابية، واكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات الأدبية، والفنية، والرياضية، والعلمية، وجذب المهارات المصرية في الداخل والخارج من أجل العبور إلى آفاق المستقبل بسواعد أبناء مصر.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، خلال تنصيب المكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، الذي تدور فعالياته هذا العام حول "الاتحادات الطلابية ومهارات القرن الحادي والعشرين"، بمسرح المركز الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، ويسري ساويرس رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، وعدد من قيادات الوزارة.

وقال الدكتور محمد مجاهد، إن الأنشطة الطلابية المتنوعة تمثل احتياجًا إنسانيًا، وهدفًا تربويًا مطلوبًا، موضحًا أنها تساعد في تكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير لازمة لمواصلة التعليم، وتشكل أحد العناصر المهمة في بناء شخصية الطالب وصقلها، وهي تقوم بفاعلية وتأثير يدفع بهم إلى التفكير السليم، وإلى التميز في الأداء.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد أن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية؛ لما لها من تأثير بالغ في إثراء العملية التعليمية، كما أنها تقدم الدعم الكامل لكل أبنائها الموهوبين في كافة الأنشطة الثقافية والفنية والعملية الرياضية وغيرها من الأنشطة؛ إضافة إلى الكشف عن المواهب الشابة منهم وتقديم الرعاية لها والعمل على تشجيعها وتطويرها.

وقال إن العملية الانتخابية يمارسونها الطلاب على جميع المستويات بدءًا من الفصل، ومرورًا بالمدرسة والإدارة، والمديرية، ووصولًا إلى مستوى الجمهورية، ومن هذا المنطلق فإننا نربي أبناءنا على ممارسة الديمقراطية الكاملة لما لها من آثار طيبة في نفوس الطلاب، وفي إعداد جيل صالح قادر على تحمل المسؤولية وأداء الواجبات.

وخلال الحفل تم تنصيب الطالب طارق حسني السيد همام بمدرسة "الشهيد حسن كامل العسكرية" من محافظة البحر الأحمر أمين للاتحاد، والطالبة روان حامد عزت بالمدرسة الفنية التجارية، من محافظة الإسماعيلية بمنصب أمين مساعد الاتحاد.

كما تم تكريم المديريات المتميزة الفائزة في أنشطة الاتحادات الطلابية وهي: البحيرة بالمركز الأول، والدقهلية بالمركز الثاني، والإسكندرية بالمركز الثالث، ودمياط بالمركز الرابع، والسويس بالمركز الخامس.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزة برقم الجلوس

منذ يوم

الباز لشيخ الأزهر: «لم تكرم عثمان الخشت فى دارك»

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الصحة: لم نرصد أي حالات إصابة بـ«كورونا» حتى الآن

منذ حوالي 5 ساعات

«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

الديهي: أردوغان أول رئيس مسلم يزور قبر مؤسس إسرائيل

«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرقابة الإدارية تعلن تفاصيل ضبط رئيس «مرسى علم» بتهمة الرشوة

إنفوجراف

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

انطلاق المؤتمر السنوي الـ9 لجمعية النيل للأمراض الصدرية..غدا

حمية «الكيتو» مفيدة على فترات قصيرة وضارة على المدى الطويل

بجراحات الأنف.. النساء قد يظهرن أصغر عمرًا

6 إرشادات لحماية طفلك من فيروس «كورونا»

منوعات

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020

موعد ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزة برقم الجلوس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة

الأوبرا تحيي الذكرى الـ45 لرحيل كوكب الشرق.. الجمعة

تكريم شخصيات عربية فى مؤتمر الثقافة والإبداع الخامس

120 فنانا يواصلون الإبداع فى صالون مصر الدولى للفنون بالغردقة