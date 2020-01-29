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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تعلن تسجيل الحالة الخامسة المصابة بفيروس كورونا الجديد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل الحالة الخامسة والمصابة بفيروس كورونا الجديد غير مفصحة عن هوية المصاب.

وكانت فرنسا أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيلها رابع حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي لسائح صيني مسن.

وقال مدير وزارة الصحة في فرنسا جيروم سالومون، إن المريض الذي يُعتقد أنه يبلغ من العمر 80 عاما يعالج الآن في باريس وحالته خطيرة.

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