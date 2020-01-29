فرنسا تعلن تسجيل الحالة الخامسة المصابة بفيروس كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل الحالة الخامسة والمصابة بفيروس كورونا الجديد غير مفصحة عن هوية المصاب.وكانت فرنسا أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيلها رابع حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي لسائح صيني مسن.وقال مدير وزارة الصحة في فرنسا جيروم سالومون، إن المريض الذي يُعتقد أنه يبلغ من العمر 80 عاما يعالج الآن في باريس وحالته خطيرة.