«أنياب القديس» لـ روبير الفارس الأعلى مبيعا بدار روافد في معرض الكتاب

احتل كتاب الصحفي روبير الفارس٬ "أنياب القديس.. البابا شنودة والأصولية المسيحية"٬ قائمة الأكثر مبيعا٬ في جناح دار روافد للنشر والتوزيع٬ خلال مشاركة الدار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51.وبحسب مؤلف الكتاب٬ روبير الفارس: "الكتاب يقدم توثيقًا للوجه الآخر من الذين تضرروا من سلطة البابا شنودة الكنسية من خلال الاستماع لهم، وكيف عاقبهم البابا وهدم حياتهم، مثل: جورج بباوي، الدكتور قزمان وهيب وأنبا غريغوريوس ومتى المسكين، ومصادرة الفكر في عصر البابا فهو شهادات عن عصره".أما المركز الثاني في قائمة الأكثر مبيعا فكان من نصيب رواية "الرقيم" للمخرج حسام عبد الرحمن٬ وهي الجزء الأول من مشروع وثائقي يشمل 7 أجزاء، في رحلة روحانية عبر الزمن يعرض فيها للبدايات٬ بداية الحياة على الأرض والبحث في سر النفس البشرية وتطورها وتداخل العوالم مع بعضها البعض.أبطال الرواية وكأنهم جزء من فيلم وثائقي يعرض على طريقة الديكودراما، كل يعرض علينا وجهة نظره، لنرى معهم بداية الغواية وبداية الهداية والصراع الدائم بينهما٬ الصورة هى ما اعتمد الراوي على إبرازها في مشاهد تخيلية لأحداث حقيقية.وجاء في المركز الثالث٬ كتاب "أسرار المناعة" للدكتورة سونيا أحمد، وحصد كتاب تروتسكي "حياتي" المركز الرابع.في سياق متصل ضم جناح دار روافد للنشر٬ بقاعة 2 جناح a6 مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعمال الأدبية والفلسفية والفكرية٬ ومختلف فروع المعرفة منها:- رواية "خريطة من لحم بشري" لــ رضوى العطار- رواية "مزاج السيئ" للشاعر العراقي.. وسام علي- رواية "مذكرات آدار" لــ محمد حطب- رواية "بيت الكرز والدموع" لــ أنور كرمان- رواية "عندما يروي القدر" لــ أحمد فكري- رواية "غربة بلون الرمل" لــ الحافظ الزبور- رواية "نساء وادي النوم" لــ جلول قاسمي- كتاب "شارع الهرم أسرار وحكايات" لــ محمد طاهر- رواية "فاقع الوعي" لــ وائل أبو زيد- كتاب "الحلم والكابوس..عبد الناصر في الرواية المصرية"- كتاب "جهود المستشرقين بين التجرد العلمي ونظرية المؤامرة.. برنارد لويس نموذجا" لــ محمد يسري- رواية "حتى يجد الأسود من يحبه" لــ محمد صالح البحروتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.