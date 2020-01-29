الإمارات تعلن إنقاذ طاقم باخرة النفط البنمية قبالة الشارقة

أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، عن إنقاذ بحارة وطاقم باخرة نفط بنمية قبالة سواحل إمارة الشارقة.أفادت الهيئة بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام): "بأنه تم إنقاذ بحارة وطاقم باخرة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج بعد نشوب حريق بها".وذكرت الهيئة أن سبب الحريق يعود لحادث عرضي وقع أثناء أعمال الصيانة.ونقلت شبكة سي إن إن، عن المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والإعلام الاستراتيجي في المجلس الوطني للإعلام، جابر اللمكي، أن السلطات الإماراتية تعمل لإخماد حريق اندلع على متن ناقلة نفط على بعد 21 ميلا بحريا من سواحل الشارقة.وقال اللمكي: "قالت الهيئة العامة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إن السلطات الإماراتية تعمل على إخماد حريق اندلع على متن ناقلة نفط على بعد 21 ميلا عن ساحل الشارقة بعد تلقي نداء استغاثة، تحقيقات مناسبة تجري".