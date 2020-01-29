رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تعلن إنقاذ طاقم باخرة النفط البنمية قبالة الشارقة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:59 م
الإمارات
الإمارات
عبير سليم
طباعة
أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، عن إنقاذ بحارة وطاقم باخرة نفط بنمية قبالة سواحل إمارة الشارقة.

أفادت الهيئة بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام): "بأنه تم إنقاذ بحارة وطاقم باخرة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج بعد نشوب حريق بها".

وذكرت الهيئة أن سبب الحريق يعود لحادث عرضي وقع أثناء أعمال الصيانة.

ونقلت شبكة سي إن إن، عن المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والإعلام الاستراتيجي في المجلس الوطني للإعلام، جابر اللمكي، أن السلطات الإماراتية تعمل لإخماد حريق اندلع على متن ناقلة نفط على بعد 21 ميلا بحريا من سواحل الشارقة.

وقال اللمكي: "قالت الهيئة العامة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إن السلطات الإماراتية تعمل على إخماد حريق اندلع على متن ناقلة نفط على بعد 21 ميلا عن ساحل الشارقة بعد تلقي نداء استغاثة، تحقيقات مناسبة تجري".

موضوعات متعلقة

منذ يوم

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2020 محافظة القاهرة

منذ يوم

الباز لشيخ الأزهر: «لم تكرم عثمان الخشت فى دارك»

منذ حوالي 21 ساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

منذ أقل من ساعة

الصحة: لم نرصد أي حالات إصابة بـ«كورونا» حتى الآن

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرقابة الإدارية تعلن تفاصيل ضبط رئيس «مرسى علم» بتهمة الرشوة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

الصحة: لم نرصد أي حالات إصابة بـ«كورونا» حتى الآن

إنفوجراف

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

انطلاق المؤتمر السنوي الـ9 لجمعية النيل للأمراض الصدرية..غدا

حمية «الكيتو» مفيدة على فترات قصيرة وضارة على المدى الطويل

بجراحات الأنف.. النساء قد يظهرن أصغر عمرًا

6 إرشادات لحماية طفلك من فيروس «كورونا»

منوعات

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020

موعد ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزة برقم الجلوس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة

الأوبرا تحيي الذكرى الـ45 لرحيل كوكب الشرق.. الجمعة

تكريم شخصيات عربية فى مؤتمر الثقافة والإبداع الخامس

120 فنانا يواصلون الإبداع فى صالون مصر الدولى للفنون بالغردقة