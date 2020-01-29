غدا.. «المركزي» يطرح أذون خزانة بـ20.5 مليار جنيه

يطرح غدا الخميس البنك المركزي المصري، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 20.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10 مليار جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.وشهد العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضا.