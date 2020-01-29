«التنمية الأفريقي» يوافق على قرض بـ22 مليون دولار لدعم التأجير التمويلي

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، اليوم الأربعاء، على قرض كبير بقيمة 22 مليون دولار لمساعدة الشركة المصرية للتأجير التمويلي (Corplease) على توسيع عملياتها، مؤكدًا الثقة في السوق المحلية المزدهرة في مصر وفي اقتصادها ككل.وذكر البنك في بيان اليوم أن الحاجة إلى منتجات التأجير التمويلي في مصر تتزايد باستمرار على أساس سنوي لتلبية الطلب الحاد من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم للحصول على مصدر بديل للتمويل من المصادر المصرفية التقليدية، لتوسيع الأعمال التجارية وخلق فرص العمل.وفي هذا الصدد، قال ستيفان نالتامبي القائم بأعمال نائب رئيس قطاع القطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع في بنك التنمية الأفريقي، إنه مع توقع نمو الطلب السنوي من الشركات المحلية، فإن سوق التأجير التمويلي في مصر يظهر إمكانات هائلة للمستثمرين.فيما أكدت مالين بلومبرج، المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي في مصر، أن القرض سوف يساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الزراعية والغذائية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الطاقة النظيفة، الصحة، النقل والتصنيع - جميع المساهمين الأساسيين في النمو الشامل والمستدام.كما أنه يتوافق مع رؤية مصر 2030 وسيكمل جهود الحكومة لدعم القدرة الإنتاجية للشركات المحلية، وخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص والتنمية المستدامة، بحسب البيان.كوربليس (Corplease) هي مؤسسة مالية غير مصرفية رائدة تقدم مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات التأجير التمويلي والبيع لمجموعة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى إلى جانب منتجات التمويل المهيكلة، وتسعى (Corplease) إلى توفير تمويل بديل من خلال عقود الإيجار لمعالجة قيود التمويل في القطاع الخاص في مصر.