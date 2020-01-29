وليد البرش يكتب: أنقرة تُمهد الطريق لغزو روما بـ«الجماعة الإسلامية المقاتلة»

أن تتوقف جماعة إرهابية كالجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية، التى تعتنق مفاهيم إسلامية خاطئة شديدة الخطورة على الأفراد والدول والعالم- عن ممارسة عملياتها الإرهابية، فهذا أمر يفسر بعدم قدرتها وضعفها عن ممارسة ما تعتنقه.أما أن تُتبع هذا التوقف بإدانة هذه الممارسة السابقة، وتقدم اعتذارًا عنها ولا تكتفى بذلك، بل تراجع كل أفكارها وتؤصل شرعًا لخطأ هذه الأفكار، وتؤكد إيمانها بالتحول السلمى ومبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان- فتلك خطوة رائعة يجب على الجميع مساندتها، لمحاصرة الأفكار المتطرفة وتجفيف منابع الإرهاب.ولكن ما حدث من أنقرة أن استغلت علاقاتها المخابراتية مع الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية، ودفعتها للنكوص عن تلك المراجعات الفكرية، وأعادتها مرة أخرى لمربع العنف والإرهاب تحقيقًا لأطماعها فى الدولة الليبية، مهددة بذلك السلم والأمن الدوليين، ومنتجة أجيالًا جديدة من الإرهابيين، ومضيفة لخريطة التنظيمات الإرهابية جماعات جديدة.هنا نكشف عن دور أنقرة اللا أخلاقى فى إجهاض محاولة التحول السلمى، وإطلاق ذئاب الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية الجائعة لتلتهم ليبيا أولًا ثم تنطلق بعدها إلى روما.الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة هى جماعة محلية ليبية، تعتنق تفسيرًا خاطئًا لمفهوم الجهاد فى الإسلام، بأن الجهاد ليس للدفاع عن حدود الوطن ضد أى اعتداء، وإنما هو أن تكون فى حالة حرب وصراع دائم مع العالم حتى يذعن لأفكارها ومعتقداتها.وفى سبيل ذلك، استباح أعضاء الجماعة دماء وأموال المخالفين لهم، رافضين الديمقراطية والتواصل الحضارى مع العالم، معتمدين لغة الحرب والقوة والإرهاب وسيلة أحادية لنشر أفكارهم.تكونت الجماعة فى عام ١٩٨٢، وسعت خلال عقد كامل من العمل السرى لتجنيد أعداد كثيرة من الشباب فى جميع أنحاء ليبيا، واقتنصت الجماعة فرصة الحرب ضد السوفيت فى أفغانستان فى الثمانينيات لتكوين جناح مسلح، عبر تعزيز مهارات أعضائها القتالية، فأقامت معسكرًا خاصًا بهم، وخضعوا لتدريبات عسكرية أشرف عليها قادة تنظيم القاعدة.وشارك أعضاء من الجماعة فى العشرية الدموية فى الجزائر، لتوفير مساحة لدخولهم ليبيا سرًا، وفى أكتوبر ١٩٩٥ أعلنت الجماعة عن نفسها بشكل رسمى للمرة الأولى، وبدأت فى محاولة تنفيذ مخططاتها بإسقاط النظام بالقوة المسلحة.وقد نفذت الجماعة طوال فترة التسعينيات عمليات إرهابية ضد الدولة الليبية، منها: محاولات عديدة لاغتيال القذافى نفسه، غير أنه باء جميعها بالفشل، وتكبدت الجماعة خسائر فادحة جراء مواجهة الدولة لها، فقرر قادتها الهرب خارج ليبيا، فاتجه جزء منهم إلى أفغانستان، وكونوا رافدًا مُهمًا فى القيادة العليا لـ«تنظيم القاعدة»، منهم أبوفرج الليبى، حلّ محل خالد شيخ محمد كمسئول ثالث فى «تنظيم القاعدة»، وأبوأنس الليبى، أحد المخططين فى أحداث تفجيرات السفارة الأمريكية عام ١٩٩٨، وأبويحيى محمد قايد الليبى، الذى ترقى، قبل مقتله فى غارة لطائرة دون طيار فى أغسطس ٢٠١١، ليصبح نائب أيمن الظواهرى زعيم تنظيم «القاعدة»، بينما هرب قائد الجماعة عبدالحكيم الخويلدى بلحاج «أبوعبدالله الصادق» إلى تركيا مع عدد كبير من قادتها، من ضمنهم المهدى الحاراتى الذين فضلوا الاحتفاظ بتنظيمهم بعيدًا عن الاندماج فى تنظيم القاعدة.وأكدت إحدى الوثائق الخاصة لمراسلات زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، التى تمت مصادرتها فى مخبئه فى أبوت آباد، اتخاذ القيادات من الجماعة الليبية المقاتلة من تركيا مركزًا لهم، منذ عام ١٩٩٨.وهنا بدأت علاقة كاملة بين قادة الجماعة والاستخبارات التركية «MIT» التى وفرت لهم ملاذات آمنة ودعمًا ماليًا مقابل أن يكونوا إحدى أدواتها الفاعلة لتنفيذ مخططاتها فى منطقة الشرق الأوسط لاستعادة الحلم العثمانى.وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية الجماعة فى ٢٣ سبتمبر ٢٠٠١ جماعة إرهابية، وأضاف مجلس الأمن الدولى أيضًا هذه الجماعة إلى قائمته الموحدة للكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة فى ٦ أكتوبر ٢٠٠١.وفى عام ٢٠٠٩، فاجأ ستة من قادة الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية من داخل السجون الليبية وهم: أميرها عبدالحكيم الخويلدى بلحاج «أبوعبدالله الصادق»، ونائبه خالد محمد الشريف، والمسئول الشرعى سامى مصطفى الساعدى «أبوالمنذر الساعدى»، والقيادى للجماعة مفتاح المبروك الذوادى الصبراطى «عبدالغفار»، والقائد العسكرى مصطفى الصيد قنيفيد «أبوالزبير»، وعبدالوهاب محمد قايد وهو الشقيق الأكبر للإرهابى حسن قايد المعروف بـأبى يحيى الليبى، الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة- فاجأوا العالم بإصدارهم مراجعات فكرية وفقهية، بعنوان «دراسات تصحيحية فى مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على الناس» من ٤١٧ صفحة، قدموا فيها المبررات الشرعية التى دفعتهم إلى تحرير هذه المراجعات، باعتبار أن «الرجوع إلى الحق هو واجب شرعى، وأفضل من التمادى فى الخطأ»، واعترفوا بأنهم هم من حرّضوا بالأمس على حمل السلاح لتغيير الأوضاع السياسية، وقدّموا تأصيلًا شرعيًا جازمًا يقطع بحرمة اللجوء إلى حمل السلاح لقلب أنظمة الحكم فى العالم الإسلامى.كما انتقدوا بشكل مطول وموسع التفسيرات المخالفة لتعاليم الدين الإسلامى، التى تتمثل فى قيام جماعات مسلحة بأعمال إرهابية تحت مسمى «الجهاد»، فى إشارة واضحة الدلالة إلى العمليات التى يقوم بها تنظيم القاعدة أو الجماعات التى تحمل فكره.وختم هؤلاء القادة مراجعاتهم برسالة اعتذار للعقيد معمر القذافى على ما حاولوا القيام به من «محاولات قلب نظامه، واستهدافه شخصيًا بأكثر من محاولة اغتيال»، وكافأتهم السلطات الليبية بالإفراج عن بعض القادة والأعضاء، وقدمت لهم يد العون كى يتمكنوا من الاندماج مجددًا فى المجتمع، وإعادة بناء مستقبلهم.وبعد انتفاضة ٢٠١١ فى ليبيا، رأت أنقرة الفرصة سانحة لتحقيق التوسع العثمانى لاستعادة أمجاد الإمبراطورية الدموية العثمانية، فنشّطت أنقرة علاقاتها بقادة الجماعة الذين رفضوا فى بداية الانتفاضة حمل السلاح والتزموا بمراجعاتهم، وأقنعتهم بأن هذه المراجعات كانت مجرد هدنة لالتقاط الأنفاس، وأمدتهم بالسلاح عبر الوسيط القطرى، فاستجاب لها عبدالحكيم بلحاج ورجاله.وقد أكدت لجنة الأمن القومى الفرعية فى الكونجرس الأمريكى، خلال المؤتمر الذى عقدته فى ١١ يوليو ٢٠١٨، أن أنقرة أرسلت شحنات أسلحة إلى ليبيا تحتوى على بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية وأسلحة صغيرة أخرى، وذهبت ثلاث شحنات على الأقل إلى الجبل الغربى حيث قاد عبدالحكيم بلحاج فرقة من المقاتلين المتمردين، وكان من بينها كميات ضبطتها اليونان فى ٢٠١٣ و٢٠١٨.وفى كتاب «واقع الإرهاب فى أوروبا.. الأسباب والمعالجات»، كتب جاسم محمد، الباحث فى شئون الإرهاب والأمن الأوروبى، أنه «بعد انتفاضة ٢٠١١ فى ليبيا أوكلت أنقرة إلى بلحاج، أمير تنظيم الجماعة الإسلامية الليبية، بالتنسيق مع بعض الشخصيات العسكرية التركية فى السودان- مهمة تأمين انتقال الأسلحة التركية إلى العناصر الإرهابية فى طرابلس، فضلًا عن تأمين دخول ألفى إرهابى تونسى إلى ليبيا، للانضمام إلى الميليشيات المسلحة التى تقاتل الجيش الوطنى الليبى».ولم تكتفِ أنقرة بذلك، بل أرسلت مهدى الحاراتى، صاحب الصورة الشهيرة التى يقبِّل فيها رأس أردوغان بعد اعتراض إسرائيل سفينة المساعدات الإنسانية التركية المتجهة إلى قطاع غزة «مرمرة» فى عام ٢٠١٠- إلى ليبيا وأمدته بالسلاح والدعم المادى.ونقلت شبكة «فولتير» الفرنسية عن مصدر عسكرى أجنبى رفيع المستوى أن الحاراتى تمّ تكليفه بمهمة تقضى بأسر قادة نظام القذافى الموجودين فى جناح سرى بفندق «ريكسوس» التركى الموجود فى ليبيا، وفى مقدمتهم خميس القذافى، وهنا سرَّبت شركة المقاولات التركية، التى تولت مسئولية إنشاء وتشييد الفندق، مخططًا للأنفاق التى كان يستخدمها خميس القذافى تحت الأرض للدخول والخروج من الفندق.وبعدها أسس الحاراتى كتيبة مسلحة أطلق عليها اسم «ثوار طرابلس»، وبعد الإطاحة بنظام القذافى أصبح نائبًا لقائد المجلس العسكرى بطرابلس، الذى كان يقوده الإرهابى عبدالحكيم بلحاج، رجل تركيا الأول فى ليبيا، والمسئول عن نشر الفوضى فى المدن.وفى ١٣ يوليو ٢٠١٤، أقدم رجال تركيا بلحاج والحاراتى وقيادات الجماعة المقاتلة الذين شكلوا عدة تنظيمات إرهابية- على عملية «فجر ليبيا»، للهجوم على طرابلس ومطارها والهلال النفطى، للإطاحة بالحكومة المنتخبة وبمجلس النواب المنتخب، وتعيين حكومة فايز السراج الموالية لأنقرة.وفى ٦ فبراير ٢٠١٥، أصدرت حكومات: فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة، إسبانيا، بريطانيا، وإيطاليا بيانًا مشتركًا تدين من خلاله «أشكال العنف فى ليبيا، منها هجوم قوات الشروق التابعة لفجر ليبيا على منطقة الهلال النفطى».وأضاف البيان «أن المستفيد الوحيد من هذه الأعمال هم الإرهابيون، معبرين عن القلق من تنامى وجود المجموعات الإرهابية فى ليبيا».وتظن أنقرة أنها عبر وسطائها الإرهابيين ستسيطر على ليبيا، ولا تدرى أن إطلاقها الذئاب الجائعة من مقاتلى الجماعة سيتوقفون عند شواطئ ليبيا، متناسية أن هدف التنظيم بعد إتمام سيطرته على ليبيا التوجه نحو روما لغزوها، فقد وضعتهم أنقرة فى أقرب نقطة لتحقيق ذلك الحلم القديم لكل التنظيمات الإرهابية.