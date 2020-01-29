الدين لله.. جولة فى أجنحة المؤسسات الدينية بمعرض الكتاب

الأزهر:311 إصدارًا أبرزها عن التجديد والجهاد.. احتفاء بـ«الشعراوى».. وبيع رسوم لـ«صلاح ويعقوب وزويل»

الأوقاف:١٧ موسوعة فقه.. إصدارات عن حماية الكنائس.. و«شنطة الإمام» بـ50 جنيهًا

الإفتاء:الوافدون الأكثر إقبالًا.. وإتاحة «دليل تفنيد أفكار المتطرفين»

الكنيسة الأرثوذكسية:طرح مؤلفات الأب متى المسكين والأنبا أبيفانيوس

الكاثوليكية: حضور لأول مرة بأقدم النصوص المسيحية

الإنجيلية

تشارك المؤسسات الدينية الإسلامية، ممثلة فى الأزهر والأوقاف والإفتاء، للعام الرابع، بأجنحة داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ٥١، بمجموعة من الإصدارات والكتب الجديدة، التى تدور فى غالبيتها حول موضوعات فى غاية الأهمية مثل تجديد الخطاب الدينى، والرد على المتطرفين وأفكارهم.كما يطرح عدد من دور النشر المسيحية من الكنائس الثلاث: الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، العديد من الإصدارات والكتب الحديثة فى مختلف الموضوعات المسيحية.«الدستور» تستعرض فى السطور التالية تفاصيل مشاركة تلك المؤسسات الإسلامية والمسيحية فى معرض الكتاب وأهم إصداراتها.البداية بجناح الأزهر الشريف الذى يقع فى قاعة التراث رقم ٤، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، ويعرض نحو ٣١١ عنوانًا يستعرض من خلالها حلولًا واقعية لكثير من القضايا المجتمعية الشائكة.أبرز تلك الإصدارات: «فى رياض القرآن»، و«دفاع عن السنة»، و«موقف السلف من الشبهات»، و«تيسير معانى القرآن الكريم» و«الدروس الفقهية لعامة الأمة»، و«فى مواجهة الفكر المنحرف والمتطرف حول الجهاد فى الإسلام.. شبهات وردود».ومن الإصدارات الحديثة أيضًا: «مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات التجديد»، و«وسطية الإسلام» و«الحفاظ على الآثار التاريخية فى الإسلام»، و«الفتوى وضوابطها ومسئولية المفتى والمستفتى»، و«الانحراف فى فهم السنة عند الجماعات المتشددة»، و«حقوق غير المسلمين فى المنظور الإسلامى»، و«فى التجديد وما إليه».ويضم «ركن الإبداع» فى الجناح، مجموعة من الأعمال الفنية والرسومات اليدوية لطلاب من المعاهد الأزهرية بمراحل التعليم قبل الجامعى، منها صور لمجموعة من رؤساء مصر، وكذلك صور لمشايخ الأزهر، وصورة للإمام محمد الشعراوى، والدكتور مجدى يعقوب والدكتور أحمد زويل واللاعب محمد صلاح، وغيرهم من الشخصيات المتميزة.وخصص الأزهر الشريف هذا العام ركنًا خاصًا للشيخ محمد متولى الشعراوى، الذى يمثل شخصية الجناح لهذا العام، يضم سيرة الشيخ ومساهماته العلمية والفكرية، وفيلمًا تسجيليًا عن حياته.كما خصص ركنًا خاصًا للفتوى، للرد على استفسارات الزائرين وأسئلتهم فى العبادات والمعاملات والطهارة وغيرها، ويضم مجموعة متميزة من مشايخ مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وواعظات الأزهر ومفتيات المركز.ويقدم الركن الخاص بمجلة «نور» مجموعة من الإصدارات التى تهم الأطفال، إضافة إلى مجموعة من الإصدارات الحديثة، أبرزها: «أسود الوطن» و«طاقة نور» وسلسلة كتاب «نور» و«لوّن وارسم» و«لوّن واتعلم» و«دودة زرقاء» و«السيرة النبوية».وقال أحمد عبدالحميد، مسئول ركنى مجلة «نور»، والرابطة العالمية لخريجى الأزهر بجناح الأزهر فى معرض الكتاب، إن مجلة «نور» تشارك هذا العام بـ٣٧ إصدارًا للأطفال، مع تنظيم ٣ ورش يوميًا بها معلمون للأطفال فى الرسم والتلوين والتعليم، بالإضافة إلى عروض كرتونية، وتوزيع كتاب «أسود الوطن»، على الأطفال مجانًا بمناسبة عيد الشرطة.وأضاف: «ركن مجلة نور يشهد إقبالًا كبيرًا منذ بداية المعرض، لأنه يقدم عروضًا وخدمات تجذب الطفل وترضى رغباته، وتبدأ أسعار إصداراته من ٥ جنيهات».ورصد «عبدالحميد» بعضًا من إصدارات الرابطة العالمية لخريجى الأزهر، منها «التوظيف السياسى للدين، وحقوق المستأمنين فى الإسلام، ودور المقاصد فى تحقيق الاستقرار المجتمعى، وحرمة التكفير ومخاطره».وكشف عن أن الكتب الأكثر مبيعًا هى: «الأربعين فى أصول الدين، والكفاية فى الهداية، وتأسيس التقديس، ومداخل إلى العقيدة، والمختار، والتفكير الموضوعى، والإسرائيليات، وفى مواجهة الفكر المنحرف والمتطرف حول الجهاد فى الإسلام.. شبهات وردود».وأشار إلى أن أجنحة المؤسسات الدينية تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل الطلاب الوافدين الذين يدرسون فى الأزهر من مختلف الجنسيات، خاصة أن الأسعار فى متناول الجميع، وهناك إصدارات بـ٥ و١٠ و١٥ و٢٠ جنيهًا.وقال مسئول جناح مجلس حكماء المسلمين إن أكثر الكتب مبيعًا ٣ إصدارات هى: «التفسير الواضح، ومعلمة المناهج الأزهرية، والتصوف طريقًا ومذهبًا»، كما أن «حديث فى الملل والمقاصد»، للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، نفدت كميته فى خامس أيام المعرض.قال مجيب محمد، مسئول جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، إن المجلس يشارك فى المعرض بـ٥٠٠ عنوان فى التراجم والسير والتاريخ والأدب والثقافة والفقه والتراث، إضافة إلى ١٧ موسوعة فى الفقه. وأوضح أن من بين هذه العناوين ٥٦ إصدارًا حديثًا هذا العام، أبرزها: «بناة هدامون، وفقه السيرة النبوية، وبناء الشخصية الوطنية، بجانب موسوعة الفقه الإسلامى، التى تضم ٤٦ مجلدًا، وتبلغ تكلفتها ٦٧٥ جنيهًا، وتشهد إقبالًا كبيرًا من قبل رواد المعرض بشكل عام والطلاب الوافدين بشكل خاص، بجانب الفقه على ١٤ مذهبًا فقهيًا، وترجمة معانى القرآن إلى ٧ لغات».وكشف عن أن المجلس يقدم هدايا، أبرزها «شنطة الإمام»، وتضم ٢٠ كتابًا فى السيرة والفقه والتفسير والثقافة متخصصة أكثر فى العلوم الشرعية للأئمة بالأوقاف، وتبلغ تكلفتها ٥٠ جنيهًا فقط، و«شنطة المجلس»، وتضم ٢٠ كتابًا سعرها ١٠٠ جنيه. وأضاف: «الجناح يقدم تخفيضات بنسبة ٢٥٪ على الكتب المقروءة، و٥٠٪ على الإصدارات الإلكترونية، وأسطوانات دى فى دى وسى دى عليها جميع الإصدارات».ونوه بأن كتب التجديد الدينى تتصدر الجناح، بأكثر من ٢٠ مؤلفًا وإصدارًا علميًا تتحدث عن التجديد أبرزها: «حماية الكنائس وحماية دور العبادة ونحو تجديد الخطاب الفكرى الدينى، والإسلام يتحدث عن نفسه وغذاء العقل وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وفلسفة الحرب والسلم ومخاطر الإلحاد وسبل المواجهة».ولفت مسئول الجناح إلى أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، يشارك بمفرده بـ٧٥ عنوانًا فى محاربة الفكر المتطرف ومواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الدينى.ذكر محمد فايد، مدير إدارة الإصدارات بدار الإفتاء، أن الدار تشارك هذا العام بـ٣٦ عنوانًا جديدًا، أبرزها: «فتاوى المرأة والشباب والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين وفتاوى الجهاد»، منوها بأن أكثر زوار جناح الدار هم الطلاب الوافدون، ونسبة إقبالهم تصل إلى ٧٠٪، ويقبلون على «موسوعة الفتاوى وتساؤلات الأقليات المسلمة وفتاوى الشباب والمرأة».وقال: «الجناح يقدم للطلاب الوافدين مجموعة من الهدايا على الإصدارات، وهى كتب عن الحج والعمرة والفتاوى وأحكام المسافر وفقه الجندية، كما يقدم مجموعة من الإصدارات التى تتحدث عن تجديد الخطاب الدينى أبرزها: دليل المسلمين فى تفنيد أفكار المتطرفين».وكشف عن أن الأعمال الجديدة التى انضمت للجناح هذا العام «دقيقة فقهية» للدكتور مجدى عاشور، و«موسوعة الأعمال الكاملة للعلّامة السنهورى»، وتصل إلى ١٣ مجلدًا بسعر ٥٠٠ جنيه. وتابع مسئول جناح «الإفتاء»: «الأسعار فى متناول الجميع، وتشهد إقبالًا كبيرًا من قبل رواد المعرض»، لافتًا إلى أن أكثر الكتب مبيعًا هى «موسوعة الفتاوى الإسلامية» التى تضم ٤٦ مجلدًا بـ١٠٠٠ جنيه و«فتاوى المرأة» و«فتاوى الشباب» و«جمهرة أعلام المفتين» فى ٦ مجلدات و«المرجع العام للمؤسسات الإفتائية فى العالم».تشارك دار نشر مجلة «مار مرقس» التابعة لدير الأنبا مقار بوادى النطرون فى فعاليات المعرض بالعديد من مؤلفات الأب متى المسكين، ومن بينها كتاب «حياة الصلاة الأرثوذكسية» و«رسائل القديس أنطونيوس» و«هجرة المسيحى إلى الله» و«الكنيسة الخالدة» و«رسائل روحية» و«الإيمان بالمسيح»، بجانب مؤلفات الأنبا أبيفانيوس.كما تشارك دار نشر مطرانية كفرالشيخ وتوابعها بحوالى ٢٠٠ إصدار، غالبيتها من مؤلفات الراحل الأنبا بيشوى، مطران الإيبارشية، وفق أبرام عاطف، مسئول التنظيم بجناح المطرانية.وقال «عاطف» إن أحدث الإصدارات المشاركة لأول مرة، كتاب «صوت صارخ فى البرية» عن حياة الأنبا بيشوى، وهو من إعداد الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا.تشارك الكنيسة الكاثوليكية المصرية لأول مرة فى فعاليات معرض الكتاب، من خلال جناح «لوجوس» بقاعة ٣، وفق الأنبا باخوم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، الذى قال إن الجناح يضم عددًا من دور النشر الكاثوليكية، من بينها «القديس بطرس الرسول» و«المشرق». وأضاف: «من بين الإصدارات أقدم النصوص المسيحية، من بينها عظات حول التطويبات ورسائل لاهوتية ومنظومة الفردوس والرد على يوليانوس وتقاريظ القديس بولس، وثمانى عظات فى المعمودية وإصدارات الكتابية، من بينها سفر أيوب أو سر الألم، وسفر التكوين وتاريخ الكون والإنسان».الرد على «أسطورية شخصية آدم» فى الكتاب المقدسقال صبحى بولس، مدير المبيعات بدار نشر «الإخوة الإنجيلية»، إن هناك عددًا من الإصدارات الجديدة، خلال العام الحالى، تتخطى الــ١٥ إصدارًا جديدًا، وتخص الأسرة والطفل والشباب. وأضاف: «الدار تشارك منذ عدة سنوات فى معرض الكتاب، ولها أكثر من ٣٥٠ إصدارًا، من بينها تفسير كامل للكتاب المقدس، بجانب كتب الشخصيات الكتابية، مثل موسى النبى ويوسف ودانيال، التى تحظى بإقبال كبير». وكشف عن أن هناك كتابًا جديدًا بعنوان «آدم وسفر التكوين.. بين الرمزية والتاريخية»، للقس عياد ظريف، يناقش فيه حقيقة الأقاويل عن أسطورية شخصية آدم فى الكتاب المقدس، ويؤكد وجودها، وهو بمثابة رد على كل الأقاويل التى تدعو إلى أسطورية شخصية آدم ورمزية بعض قصص العهد القديم فى سفر التكوين. وتشارك دار «الثقافة» للنشر، التابعة للهيئة الإنجيلية فى مصر، بأكثر من ٣٠٠ إصدار، وصدر حديثًا عن الدار كتاب جديد مترجم يحمل اسم «تاريخ المسيحية» للدكتور القس مايكل باركر وترجمة ماريانا كتكوت، وكتاب «عصر التحولات»، وهو آخر مؤلفات الدكتور القس مكرم نجيب، الراعى الإكرامى للكنيسة الإنجيلية فى مصر الجديدة، وكتاب «العقائد الإنجيلية من أفواه المصلحين»، وفيه سرد لأهم التفاصيل عن رموز الإصلاح الدينى فى أوروبا. وتطرح دار النشر الأسقفية عددًا من الكتب، منها «موجز لعلم اللاهوت» لـ«جى آى باكرن» ويستعرض ٩٤ موضوعًا لاهوتيًا من وجهة نظر إصلاحية، من بينها إيمان الكنائس البروتستانتيّة، ودراسة اللاهوت بصورة منهجية. كذلك تشارك الدار بكتاب «الآباء الرسوليين»، الذى صدر بالتعاون مع كلية اللاهوت الأسقفية، ويضم مجموعة كتابات للآباء الرسوليين «أغناطيوس، كليمندس، بوليكاربوس، راعى هرماس، الديداخى»، ويضم النصين العربى واليونانى فى صفحتين متقابلتين، بالإضافة إلى الترجمة العربية.