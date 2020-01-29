«فوسفات مصر» ترعى ملتقى التمور بالوادي الجديد

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، خالد الغزالي حرب رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر للوقوف على آخر مستجدات بدء العمل التنفيذي بمشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية ومناقشة الاستعداد والتنسيق لوضع حجر الأساس للمشروع بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.وأعلن الزملوط الاتفاق على رعاية الشركة لملتقى التمور المصرية الأول بالمحافظة والمقرر إقامته خلال شهر فبراير المقبل للمساهمة في دعم وإنجاح الملتقى.ووجه المحافظ الشكر لإدارة الشركة على مشاركتها المجتمعية ودعمها للعديد من الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.وقال المحافظ، إنه ناقش خطة وجاهزية كل الجهات المعنية بالمحافظة للخروج بالشكل والتنظيم اللائق، وتحقيق الأهداف المأمولة من المهرجان موجها بضرورة الانتهاء من كل التكليفات والتوجيهات في الموعد المحدد.