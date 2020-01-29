بدء اجتماع البابا تواضروس الأسبوعي بحضور ممثلي الكنائس

بدأ اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني بمشاركة رؤساء وممثلي عدد من كنائس الطوائف.ويحتضن الاجتماع هذا الأسبوع أحد اجتماعات أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، البالغ عددها تسع اجتماعات والتي تتبنى هذا العام موضوع "الاستنارة".وتتضمن فقرات الاجتماع، الذي يقام في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كلمات لعدد من الشخصيات إلى جانب عظة قداسة البابا تواضروس الثاني.ويشارك في الاجتماع من رؤساء الكنائس وممثليهم: المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى؛ والمطران باخوم النائب البطريركى للأقباط الكاثوليك؛ والقس رفعت فتحى سكرتير عام سينودس النيل الإنجيلي؛ والقس رفعت فكرى الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط؛ والأب بولس جرس أمين عام مجلس كنائس مصر.