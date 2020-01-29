انطلاق مبادرة «ضد البلاستيك» للتوعية بخطورة استخدامه في الأقصر

بدأت حملات توعية وورش تدريبية حول خطورة البلاستيك، بمقر نادي التجديف بكورنيش النيل، تحت رعاية مجلس مدينة الأقصر، بمشاركة جمعية المصري للتنمية والتدريب ورباب الأقصر ودعاة حماية البيئة والمتطوعين من مدينة الأقصر، لعرض إرشادات عامة حول التيسير والترويج للفعاليات البيئية الناجحة، ولن يتم ذلك إلا عن طريق دمج المجتمع المحلي في فعاليات التوعية للمواطنين وتعريفهم بخطورة استخدام الأكياس البلاستيكية، وسيقام التدريب خلال الفترة من ٢٩ حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٠.وينتهي التدريب بحملة توعية بالسوق السياحى يوم الجمعة المقبل بتنظيم المشاركين في التدريب إضافة إلى مشاركة بعض المتطوعين من الأقصر، ومن المقرر أن يعمل كافة المتدربين والمتطوعين على محاولة جذب المجتمع المحلى وأصحاب المنشآت السياحية والعاملين بها داخل السوق السياحي لتوعيتهم بمخاطر البلاستيك ونصحهم باستخدام أكياس قماش وأكياس ورقية وتوفيرها لهم أثناء المبادرة كبديل للبلاستيك.