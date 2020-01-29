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فن

مصطفى شعبان: مقارنتى بالزعيم فى «حتى لا يطير الدخان» ظالمة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:06 م
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
أمير محمد خالد
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قال الفنان مصطفى شعبان إنه لم يتردد لحظة فى قبول العمل بالمسلسل المأخوذ عن رواية «حتى لا يطير الدخان»، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وذلك فور عرض الفكرة عليه من الكاتب مدحت العدل، الذى يعمل حاليًا على كتابة الحلقات المتوقع أن ينتهى منها قريبًا.
وأضاف «شعبان»: «المسلسل الذى سيجرى تقديمه فى ٣٠ حلقة، ليذاع ضمن السباق الدرامى الرمضانى المقبل، يحتاج إلى معالجة درامية خاصة، لكونه مأخوذًا عن رواية مهمة لكاتب كبير، وبدأنا بالفعل الاستعدادات الفنية اللازمة للانتهاء منه قبل حلول الموسم الرمضانى».
وكشف عن أن العمل سيشهد تعديلات كبيرة على الرواية، فالبداية ستكون مختلفة، وأحداث المسلسل لن تتوقف عند النهاية التى كتبها مؤلف الرواية، داعيًا الجميع إلى انتظار عرض العمل أولًا قبل الحكم عليه، لأنه سيكون مختلفًا عما يتوقعونه. وعن مخاوفه من عدم نجاح المسلسل، فى ظل تقديم الرواية مسبقًا فى فيلم سينمائى حمل نفس الاسم، من بطولة الزعيم عادل إمام، قال «شعبان»: «فعلت ذلك من قبل، وقدمت مسلسلًا سبق تقديمه فى فيلم (العار)، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وأتوقع أن يتكرر ذلك مجددًا».
وواصل: «البعض يقارن بينى وبين عادل إمام، وأعتقد أنها مقارنة ظالمة جدًا، لأن الزعيم له رصيد ضخم فى السينما والدراما والمسرح، ولا يمكن المقارنة به، وواجهت الأمر نفسه فى مسلسل (العار)، وحاول البعض مقارنتى بالفنان الراحل نور الشريف، لكن الكل توقف عن ذلك بمجرد عرض المسلسل». واستكمل: «الفنان نور الشريف نفسه تحدث معى بعد عرض العمل، وأشاد بما قدمته، وأخبرنى بأن المسلسل قدم الرواية بشكل أفضل من الفيلم، لذا فأنا معتاد خلال مسيرتى على هذا الهجوم والانتقاد، ولا أهتم به، ولا أخشى المقارنات لأنها تتوقف بمجرد عرض الأعمال». واعتبر أن معظم الانتقادات التى يوجهها البعض له قبل عرض مسلسلات مثل «العار» أو «الزوجة الرابعة» تكون غير موضوعية، لأن «المنتقدين لم يشاهدوا هذه الأعمال أو يعرفوا أى تفاصيل عنها، لذا لا تكون بناءة، بل تتوقف فور عرض الأعمال، وأعتقد أن ذلك سيحدث مع المسلسل الجديد»، وفق قوله. وأرجع غيابه عن السينما لسنوات طويلة، منذ تقديم فيلم «الوتر» فى عام ٢٠١٠، إلى «تعرض مصر لظروف سياسية صعبة، وأصبحت الأعمال السينمائية خلالها قليلة للغاية، وانحصر الإنتاج فى نوعيات معينة، لذا فضلت عدم الوجود فى السينما وقررت الذهاب للدراما وتقديم أعمال اجتماعية للأسرة المصرية، والحمد لله نجحت هذه الأعمال بشكل كبير». وتابع: «بعد تغير الظروف، أستعد للعودة إلى السينما، مجددًا، من خلال فيلمين سيجرى عرضهما العام الجارى، الأول هو فيلم (جوز هندى)، الذى نوشك على الانتهاء من تصويره، حاليًا، استعدادًا لطرحه فى دور العرض، والثانى سيكون تجربة فى غاية الأهمية، وهو فيلم (ترانيم إبليس)، الذى أعود فيه للتعاون مع صديقى النجم أحمد السقا والصديقة منى زكى، فى تجربتنا الثانية بعد فيلم (مافيا) الذى حقق نجاحًا كبيرًا جدًا منذ سنوات».

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