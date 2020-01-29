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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

دبي تطلق أكاديمية «أوكريدج» لمواجهة تحديات المنطقة العربية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:04 م
جريدة الدستور
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أطلقت دبي أكاديمية "أوكريدج" رسميا، وهي أول أكاديمية من نوعها تعني بقضايا المنطقة العربية، و التحديات التي تواجهها و ما تتعرض له دول المنطقة من ابتزاز من جانب قوي وأنظمة جعلت منها منفذ لذلك.

وقال، رئيس الأكاديمية في بيان صحفي: "تفتقر منطقتنا إلى مؤسسات تُعنى بالقضايا الدبلوماسية وهذا ما يعكس حالة الخلل في الأداء الدبلوماسي الذي تعاني منه الحكومات والأنظمة العربية في بلورة مفاهيمها لمصالحها الوطنية وابتداع طرق ووسائل الدفاع عن هذه المصالح أمام القوى الأخرى".

أضاف، أنه من هذا المنطلق ارتأت أكاديمية أوكريدج ايلاء هذه المسألة أهمية خاصة في مهامها الأكاديمية معتمدة في ذلك على الإمكانات والقدرات الوطنية من الشباب المتطلع لتبوء مواقع متقدمة في عالم الدبلوماسية والإعلام.

وتابع: "لقد عانت دول المنطقة من افتقارها لهذا الجانب، ولأسباب عدة لا نريد الخوض فيها، شكل هذا القصور مادة ابتزاز لدولنا من قبل قوى وأنظمة جعلت منه منفذاً لتهديد أمننا وسلامتنا وتعريض مصالحنا للخطر".

وتعمل الأكاديمية على تنمية شبكة مدرّبيها، من خلال قيامها بعقد شراكات استراتيجية بغية رفد الاحتياجات المتواصلة لعملية التطوير المستمر، كما ستشمل هذه العملية شخصيات ومؤسسات عالمية مشهود لها بكفاءاتها العلمية في مجالات تخصصاتها من الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي.



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