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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جيران قاتلة طفلها في مصر القديمة: «مدمنة مخدرات»

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:00 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
هدير مصطفي
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شهدت حارة الخوانكية بمنطقة مجرى العيون بمصر القديمة، جريمة قتل بشعة عقب وفاة طفل 4 سنوات، واكتشاف أن والدته هي من قتلته بسبب صراخه الدائم.

انتقلت «الدستور» لمكان الواقعة لسؤال شهود العيان حول الواقعة حيث أكد "حمدي م" عامل مدبغة أن جاره محمد انهار أمام الأهالي وظل يصرخ سيف مات وعند سؤاله لم يبدي أسباب وأنه توجه لقسم شرطة مصر القديمة لإبلاغ رجال المباحث بوفاة نجله وفاة طبيعية لاستخراج شهادة وفاة.

وتابع: "بدأنا نواسيه هو وزوجته في وفاة نجله حتى جاء رجال الشرطة لاصطحاب محمد وزوجته (أم سيف) لقسم الشرطة لمناقشتهم وفوجئنا بعدم عودتهم للمنزل مرة أخرى".

وأوضحت سماح إحدى شهود العيان، أن "بسمة" والدة الطفل المتهمة تتعاطى المواد المخدرة وتتسول في الإشارات بسيف نجلها دون علم زوجها وتقول له إنها تعمل خادمة بمنطقة جاردن سيتي ولكنها كانت تستغل وجود نجلها معها الذي لم يتعدى عمره 4 سنوات في التسول بالإشارات.

وأكدت سماح أن بسمة ترتدي دائما الزي الرجالي وتفتعل المشاجرات وتمسك بيدها السلاح الأبيض وتتعمد إدخال زوجها في صراعات مع الأهالي رغم أن زوجها يعمل سروجي داخل ورشة خلف سور مجري العيون ويظل بعمله طوال النهار.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة، يفيد بأن "محمد. ع. ص"، 45 سنة، سروجي سيارات ومقيم بشارع مجرى العيون، دائرة القسم، وله عنوان آخر عشه خشبية بجوار سور مجرى العيون بنفس الدائرة، باكتشافه وفاة نجله "سيف. م. ع"، 4 سنوات، ومقيم بنفس العنوان، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بوفاة نجله جنائيا.

وبسؤال والدة المجني عليه "بسمة. ع. ا" 30 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، أعلنت بعدم علمها سبب وفاته، وتضييق الخناق عليها قررت بقيامها منذ يومين بالتعدي على نجلها بالضرب باستخدام عصا خشبية، وإحداث إصابته المشار إليها لكثرة صراخه، وبتاريخ اليوم اكتشفت وفاته، وتم بإرشادها ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبسؤال المبلغ أقر بأنه على علم بأن المتهمة دائمة التعدي على نجله، ونفى علمه بتسببها في وفاة نجله، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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