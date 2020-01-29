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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

يسرا لـ«الدستور»: أنا من الأولياء الصالحين فى «صاحب المقام»

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:00 م
يسرا
يسرا
حسن أمين
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هى نجمة فى كل حين، تفتح كل يوم طريقًا جديدًا فى مشوارها الفنى الطويل، الذى قدمت خلاله العديد من روائع السينما والتليفزيون، وتواصل عامًا تلو الآخر تقديم العديد من الأعمال التى تبهر بها جمهورها، وتحظى من خلالها بإعجاب وإشادة النقاد.
إنها النجمة الكبيرة يسرا، التى تستعد للمشاركة فى ماراثون دراما رمضان المقبل بمسلسل «دهب عيرة»، كما تنتظر عرض فيلمها السينمائى الجديد «صاحب المقام».
وفى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أعربت يسرا عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى الماراثون الرمضانى المقبل بمسلسل «دهب عيرة»، الذى يتولى إخراجه المخرج سامح عبدالعزيز، وتعود من خلاله إلى الدراما الرمضانية من جديد، بعد غيابها عن الموسم الماضى.
وقالت يسرا إنها متحمسة جدًا للتعاون الأول مع مخرج كبير مثل سامح عبدالعزيز، خاصة أن ذلك يتوافق مع رغبتها الدائمة فى التعاون مع مخرجين للمرة الأولى، من أجل إضفاء تغييرات ومظاهر جديدة على شخصيتها أمام الكاميرا، ولكى يكون العمل مختلفًا عما قدمته فى وقت سابق.
وكشفت عن أن اسم المسلسل الحالى «دهب عيرة» مؤقت، وأن صُناع العمل يفاضلون بينه وبين اسم «قارئة الفنجان»، ولم يتم الاستقرار على أى منهما حتى الآن.
وعن انضمام حلا شيحة إلى أبطال العمل، قالت النجمة الكبيرة: «أنا من رشحتها بالاسم للمشاركة معى فى المسلسل، على أن تجسد دور شقيقتى، مع احتمالية مشاركة الفنانة شيرين عرفة ابنة المخرج شريف عرفة». وأضافت: «المخرج سامح عبدالعزيز يعقد حاليًا جلسات كاستينج، لاختيار عدد من الأبطال الشباب والوجوه الجديدة، بهدف إتاحة فرصة لظهور فنانين شباب جدد وإخراج مواهبهم إلى النور من خلال المسلسل».
ورفضت يسرا الكشف عن أى تفاصيل تخص شخصيتها فى العمل، مكتفية بالقول: «سأفاجئ الجمهور بشخصية جديدة ومختلفة تمامًا عن أعمالى الدرامية التى قدمتها خلال السنوات الماضية».
وانتقلت للحديث عن أعمالها السينمائية، مشيرة إلى أنها تنتظر عرض فيلمها الجديد الذى يحمل اسم «صاحب المقام»، وتتعاون فيه مع كل من آسر ياسين وأمينة خليل وريهام عبدالغفور وبيومى فؤاد، من إخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكى.
وأضافت: «(صاحب المقام) أحد الأفلام التى استمتعت بالمشاركة فيها، نظرًا لقصته المختلفة والجديدة، وتقديمى فيه شخصية ولية من أولياء الله الصالحين»، معربة عن سعادتها بالتعاون مع الإعلامى والكاتب إبراهيم عيسى مؤلف العمل.
وعن موعد عرض الفيلم، قالت النجمة الكبيرة: «كان من المقرر خلال يناير الجارى، لكن تم تأجيل طرحه بدور العرض السينمائية، دون تحديد موعد بديل»، نافية الأخبار التى تم تداولها حول طرحه فى فبراير المقبل.
وتعود يسرا بهذا الفيلم إلى شاشة السينما بعد غياب ٨ سنوات، منذ أن قدمت فيلم «جيم أوفر» بمشاركة مى عزالدين فى عام ٢٠١٢.
وكشفت عن عزمها قطع غيابها عن خشبة المسرح لسنوات عديدة بتقديم عمل مسرحى جديد خلال الفترة المقبلة، موضحة أن «هناك مشروعًا مسرحيًا نعمل على تحضيراته خلال الفترة الحالية مع المخرج الكبير خالد جلال، وسيتم إعلان كل تفاصيله، والتحضير الفعلى له عقب انتهاء موسم شهر رمضان المقبل، وانتهائى من تصوير مسلسلى الجديد (دهب عيرة)».
وتطرقت إلى تجربتها فى المشاركة ضمن لجنة تحكيم جائزة «أوسكار» العالمية ٢٠١٩، قائلة: «سعيدة بهذه التجربة التى أتاحت لى فرصة مشاهدة العديد من الأفلام الجيدة، والتعرف على ممثلين وصُناع سينما، سواء مخرجين أو مؤلفين على مستوى العالم»، مشيرة إلى أن من ضمن الأفلام التى أعجبت بها كان من إنتاج أمريكى على غير العادة.

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