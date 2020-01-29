رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مدير بنزينة استولى على 36 ألف لتر وقود لبيعها بالسوق السوداء

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:58 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عمرو المزيدي
طباعة
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة العجوزة (بمحافظة الجيزة) لتجميعه (36000) لتر " بنزين 92– 95 ") دون التعاقد مع الجهات المختصة، لبيعها بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء، قدرت بقيمة مالية (291000 جنيهًا تقريبًا).

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

رابط بوابة وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزه

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من السعودية على «خطة السلام الأمريكية»

منذ حوالي 5 ساعات

أبرزها «جنس وإلحاد».. 5 وقائع جعلت من أحمد الفيشاوى «تريند»

منذ حوالي 4 ساعات

«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرقابة الإدارية تعلن تفاصيل ضبط رئيس «مرسى علم» بتهمة الرشوة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

الصحة: لم نرصد أي حالات إصابة بـ«كورونا» حتى الآن

إنفوجراف

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

انطلاق المؤتمر السنوي الـ9 لجمعية النيل للأمراض الصدرية..غدا

حمية «الكيتو» مفيدة على فترات قصيرة وضارة على المدى الطويل

بجراحات الأنف.. النساء قد يظهرن أصغر عمرًا

6 إرشادات لحماية طفلك من فيروس «كورونا»

منوعات

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020

موعد ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزة برقم الجلوس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة

الأوبرا تحيي الذكرى الـ45 لرحيل كوكب الشرق.. الجمعة

تكريم شخصيات عربية فى مؤتمر الثقافة والإبداع الخامس

120 فنانا يواصلون الإبداع فى صالون مصر الدولى للفنون بالغردقة