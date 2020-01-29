ضبط مدير بنزينة استولى على 36 ألف لتر وقود لبيعها بالسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى.وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة العجوزة (بمحافظة الجيزة) لتجميعه (36000) لتر " بنزين 92– 95 ") دون التعاقد مع الجهات المختصة، لبيعها بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء، قدرت بقيمة مالية (291000 جنيهًا تقريبًا).يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.