لجنة من شيوخ الوفد للإشراف على انتخابات «تنفيذي الحزب»

قال ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد سيجري انتخابات المكتب التنفيذي السبت المقبل في مناخ من الشفافية والحيادية والنزاهة، كما جرت عليه العادة داخل «بيت الأمة».أضاف الهضيبي، لـ«الدستور»، أن الانتخابات ستتم تحت إشراف لجنة من شيوخ حزب الوفد وبعض الشخصيات العامة على رأسهم محمود أباظة، رئيس الحزب الأسبق ومنير فخري عبد النور، والمستشار مصطفى الطويل؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية وإجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة.وأوضح المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن الحزب لن يجري أي تعديلات على لائحته بشأن مدة إجراء انتخابات المكتب التنفيذي؛ لأن اللائحة الداخلية لم تحدد مدة انتخاب المكتب التنفيذي سواء كل عام أو 4 سنوات كما جرت العادة، مؤكدًا أن الوفد متماسك ومستعد بقوة لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية.