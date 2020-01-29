رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سهم فودافون يرتفع 95% بتداولات خارج المقصورة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:27 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
اكرم عمران- طارق عتمان
طباعة
ارتفع سعر سهم شركة فودافون مصر للاتصالات، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة، من 70.52 جنيه للسهم إلى 137.77 جنيه بنسبة 95.36%، بحجم تداول 6016 بقيمة 828.9 ألف جنيه.

جاء ذلك فى أعقاب إعلان مجموعة فودافون العالمية، عن توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه، حديث الاقتصاد فى مصر، باعتبارها أكبر صفقات قطاع الاتصالات فى عام 2020، كما أنها طرحت تساؤلا حول مصير حصة المصرية للاتصالات بعد إتمام الصفقة.

وتتوزع هيكل ملكية شركة فوافون مصر، بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.

كما ارتفع سعر سهم المصرية للاتصالات بنسبة مليار 20% خلال يومين، ووصل سعر السهم خلال جلسة افتتاح اليوم إلى مستوى 11.20 قرش بزيادة نسبتها 10%، وسط توقعات بزيادة تلك النسبة وانتعاش حركة التداول خلال الأسبوع الجارى، كما شهد السهم أيضا ارتفاعا بنسبة 10% خلال جلسة أمس ووصل سعر السهم إلى سعر 10.57 قرش، وتم إغلاق الجلسة على سعر 10.20 قرش بزيادة 6%.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، أكدت الشركة فى بيان صادر للبورصة المصرية أنها تتابع عن كثب إجراءات بيع فودافون العالمية، لحصتها بشركة فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية، لدراسة كافة البدائل المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات، للتعامل مع استثماراتها فى شركة فودافون مصر، فى ضوء حقوق الشركة المصرية للاتصالات، وفقا لاتفاقية المساهمين، وفى ضوء الشكل النهائى لعملية الاستحواذ المزمعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدًا.. مؤتمر صحفي لفودافون للإعلان عن تفاصيل STC

المصرية للاتصالات: نتابع عن كثب بيع «فودافون» حصتها لـ STC

التفاصيل الكاملة لصفقة بيع فودافون مصر لـ اتصالات السعودية

شعبة الاتصالات: بيع «فودافون» STC سينعش السوق المصرية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الباز لشيخ الأزهر: «لم تكرم عثمان الخشت فى دارك»

منذ حوالي 5 ساعات

أبرزها «جنس وإلحاد».. 5 وقائع جعلت من أحمد الفيشاوى «تريند»

منذ يوم

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسكندرية برقم الجلوس

منذ يوم

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2020 محافظة القاهرة

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرقابة الإدارية تعلن تفاصيل ضبط رئيس «مرسى علم» بتهمة الرشوة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

الصحة: لم نرصد أي حالات إصابة بـ«كورونا» حتى الآن

إنفوجراف

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

انطلاق المؤتمر السنوي الـ9 لجمعية النيل للأمراض الصدرية..غدا

حمية «الكيتو» مفيدة على فترات قصيرة وضارة على المدى الطويل

بجراحات الأنف.. النساء قد يظهرن أصغر عمرًا

6 إرشادات لحماية طفلك من فيروس «كورونا»

منوعات

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020

موعد ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزة برقم الجلوس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة

الأوبرا تحيي الذكرى الـ45 لرحيل كوكب الشرق.. الجمعة

تكريم شخصيات عربية فى مؤتمر الثقافة والإبداع الخامس

120 فنانا يواصلون الإبداع فى صالون مصر الدولى للفنون بالغردقة