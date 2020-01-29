سهم فودافون يرتفع 95% بتداولات خارج المقصورة

ارتفع سعر سهم شركة فودافون مصر للاتصالات، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة، من 70.52 جنيه للسهم إلى 137.77 جنيه بنسبة 95.36%، بحجم تداول 6016 بقيمة 828.9 ألف جنيه.جاء ذلك فى أعقاب إعلان مجموعة فودافون العالمية، عن توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه، حديث الاقتصاد فى مصر، باعتبارها أكبر صفقات قطاع الاتصالات فى عام 2020، كما أنها طرحت تساؤلا حول مصير حصة المصرية للاتصالات بعد إتمام الصفقة.وتتوزع هيكل ملكية شركة فوافون مصر، بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.كما ارتفع سعر سهم المصرية للاتصالات بنسبة مليار 20% خلال يومين، ووصل سعر السهم خلال جلسة افتتاح اليوم إلى مستوى 11.20 قرش بزيادة نسبتها 10%، وسط توقعات بزيادة تلك النسبة وانتعاش حركة التداول خلال الأسبوع الجارى، كما شهد السهم أيضا ارتفاعا بنسبة 10% خلال جلسة أمس ووصل سعر السهم إلى سعر 10.57 قرش، وتم إغلاق الجلسة على سعر 10.20 قرش بزيادة 6%.وكانت الشركة المصرية للاتصالات، أكدت الشركة فى بيان صادر للبورصة المصرية أنها تتابع عن كثب إجراءات بيع فودافون العالمية، لحصتها بشركة فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية، لدراسة كافة البدائل المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات، للتعامل مع استثماراتها فى شركة فودافون مصر، فى ضوء حقوق الشركة المصرية للاتصالات، وفقا لاتفاقية المساهمين، وفى ضوء الشكل النهائى لعملية الاستحواذ المزمعة.