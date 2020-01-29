محافظ كفر الشيخ يوزع أجهزة كهربائية بمبادرة «حياة كريمة»

وزع محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، والدكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، أجهزة كهربائية على 22 عروسة للمساعدة في تجهيز عرائس الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة".وأوضح المحافظ خلال كلمته مساء اليوم الأربعاء، أن جهاز حماية المستهلك، وفر أجهزة كهربائية لـ22 عروسة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة"، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الأسر، والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لتوفير حياه كريمة للأسر الأولي بالرعاية.وكلف نور الدين، الوحدة المحلية لكل مركز ومدينة، بتوفير سيارة لنقل الأجهزة الكهربائية للعرائس، لتأكيد القيم المجتمعية العظيمة للشعب المصري بالتنسيق التام بين مؤسسات الدولة، لإبراز وتعظيم قيم التكافل الاجتماعي.ومن جانبه، قال اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك - إن ذلك يأتي في إطار التفاعل مع المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم، داعيا جميع مؤسسات وأجهزة الدولة التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود بينهما لإنجاح تلك المبادرة الوطنية.