محافظ المنيا يبحث مع السفير الأسترالي سبل التعاون المشترك

بحث محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، مع السفير الأسترالي لدى القاهرة جلين مايلز، سبل دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الثقافات والخبرات في شتى المجالات وكذلك استعراض أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها المحافظة من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة.وأكد المحافظ، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء، حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن، حيث ستحظى المحافظة بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام.وأوضح القاضي، أن المنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا إضافة إلى اشتهارها بصناعة الغزل والنسيج من خلال محالج الأقطان، مشيرا إلى أن الدولة ستعيد إحياء تلك الصناعة مرة أخرى من خلال المدينة النسيجية الحرة والتي يجرى إنشائها على مساحة 306 أفدنة بالمنطقة الصناعية، لتضم كل مصانع الغزل والنسيج.من جانبه، أشاد السفير الاسترالي بما تتمتع به المحافظة من مناطق أثرية جاذبة وكذلك بما لمسه من أمن وأمان واستقرار في المحافظة منوها إلى اعتزامه تكرار زيارته لمصر.وكان المحافظ والسفير الأسترالي، استعرضا جهود وسبل تنشيط السياحة في المحافظة والتي تضم مواقع أثرية فريدة، بالإضافة إلى دراسة توقيع العديد من بروتوكولات التوأمة والتأخي بين الطرفين.