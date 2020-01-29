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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رويترز: احتراق سفينة نفط قبالة الشارقة فى الإمارات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:11 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عبير سليم
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قال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه تلقى تقارير عن احتراق سفينة نفط شمال غرب إمارة الشارقة في الإمارات.

وبحسب "رويترز"، جاءت التقارير في إشعار تم إرساله عبر البريد الإلكتروني للوكالة.

وأفادت الوكالة بأن السفينة المشتعلة هي MV Osprey تابعة لشركة نرويجية للأحمال الثقيلة.

ونقلت صحيفة ذا ناشيونال عن ممثل من UKMTO قوله إن الناقلة اشتعلت فيها النيران في حوالي الساعة 4 مساءً، بينما كانت على بعد حوالي 40 كم قبالة ساحل الإمارات بين الشارقة وجزيرة أبوموسى.

وأضافت أنه لم يتضح عدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متنها وقت وقوع الحادث.

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