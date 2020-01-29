رويترز: احتراق سفينة نفط قبالة الشارقة فى الإمارات

قال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه تلقى تقارير عن احتراق سفينة نفط شمال غرب إمارة الشارقة في الإمارات.وبحسب "رويترز"، جاءت التقارير في إشعار تم إرساله عبر البريد الإلكتروني للوكالة.وأفادت الوكالة بأن السفينة المشتعلة هي MV Osprey تابعة لشركة نرويجية للأحمال الثقيلة.ونقلت صحيفة ذا ناشيونال عن ممثل من UKMTO قوله إن الناقلة اشتعلت فيها النيران في حوالي الساعة 4 مساءً، بينما كانت على بعد حوالي 40 كم قبالة ساحل الإمارات بين الشارقة وجزيرة أبوموسى.وأضافت أنه لم يتضح عدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متنها وقت وقوع الحادث.