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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان القضية الفلسطينية في ضوء الرؤية الأمريكية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:59 م
السيسي ورئيس المجلس
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي
الدستور
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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من السيد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء الإعلان عن الرؤية الأمريكية لحلها، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود سعيًا لإحلال السلام والتوصل لتسوية القضية الفلسطينية بشكل يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها، وعلى نحو يدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.
كما تم التباحث حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها سبل تعزيز التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وقد تم التوافق في هذا الخصوص حول حتمية التعامل مع الجذور الرئيسية لظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب في حوض المتوسط، من خلال التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، وإعادة الاستقرار والأمن إليها، ووضعها على مسار التنمية المستدامة.

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