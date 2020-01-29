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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ميناء القاهرة الجوي: مصر خالية تمامًا من فيروس «كورونا»

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:58 م
مجدي إسحاق،
مجدي إسحاق،
رباب الأهواني
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قال مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إن مصر خالية تمامًا من أي حالات إصابة بفيروس «كورونا».

وأضاف إسحاق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، مساء الأربعاء، أن وزارة الصحة تعمل على مناظرة الركاب وقياس درجة الحرارة وتحرير كروت مراقبة صحية، على كل القادمين على رحلات كوانزو وهوانزو وبكين؛ حيث تتم المتابعة من قبل الحجر الصحي بوزارة الصحة بالمطار.

وأكد رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وجود درجات استعداد قصوى لمنع تسرب أي حالة، مشيرًا إلى أن الدول القادمة ترانزيت عن طريق دول أخرى، تبلغنا الشركات بها ليتم اتباع نفس الإجراءات معهم.

وتابع مجدي: «في حالة الاشتباه، يتم عزله وتحويله بسيارة إسعاف إلى مستشفى الحميات».

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