بعد قليل.. «المسماري» يكشف آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا

يعقد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت ليبيا، مباشرة من مدينة بنغازي، حسب ما أفاد المكتب الإعلامي للقيادة العامة.ويتوقع أن يتناول "المسماري" في المؤتمر، مستجدات الأوضاع الميدانية في طرابلس وسرت ومصراتة، في ضوء إخلال تركيا بالتعهدات التي قطعتها على نفسها أمام قادة العالم خلال مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 يناير الجاري، لتسوية الأزمة الليبية، حيث بدأت أنقرة رسميًا، فجر اليوم، بإنزال جنودها في ميناء طرابلس، بعدما وصلوا على متن بارجتين حربيتين تركيتين لدعم قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة ضد الجيش الوطني.وذكرت الصحف المحلية، أن سفينة شحن رافقت البارجتين لتقوم بدورها بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية، لأول مرة منذ إعلان رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، عزمه دعم الوفاق، رغم تعهده في مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الجاري، عدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة سوريين.