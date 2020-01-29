«أطماع الديكتاتور».. أوروبا تنقلب على أردوغان

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية تقريرا يسلط الضوء على مقال صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية والذي تناول مخططات أردوغان وسياساته الأخيرة "المزعجة" لدول أوروبا والشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أن تركيا خالفت الحلفاء الغربيين بإرسالها قوات إلى شمال شرق سوريا، وبتنقيبها عن الغاز في المتوسط في المياه الإقليمية والقبرصية والبحث عن الغاز في منطقة بين جزيرتي رودوس وكاستلوريزو اليونانيتين.

وتابع التقرير أن تركيا قامت توقيع اتفاقيتين مع حكومة الوفاق الليبية إحداهما تسمح بالتنقيب عن الغاز تتجاهل حقوق اليونان وقبرص واتفاقية أخرى تتيح لتركيا التدخل عسكريا في ليبيا بالرغم من الحظر الدولي على إرسال الأسلحة إلى ليبيا ما وضع العلاقات بين تركيا وأوروبا والعرب على المحك.

وأشار التقرير إلى أن نشاط تركيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدأ مع الاحتجاجات التي هزت المنطقة عام 2011، وتصاعد دور تنظيم الإخوان بدعم وتأييد من تركيا ودعم أردوغان للميليشيات المسلحة في سوريا وليبيا.

ووفقا للتقرير فإن الصحيفة الأمريكية أكدت أن أردوغان يسعى لإعادة "الدولة العثمانية" لكن حلمه باء بالفشل بعد انهيار مشروعه السياسي في المنطقة.