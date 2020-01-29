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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«إسكان النواب» توصى بلجنة فنية لتطوير محطات المعالجة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:47 م
النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي
إسلام نصير
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عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعها الثاني اليوم، برئاسة النائب يسري المغازي لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث توجد محطة صرف بمدينة طنطا سبق تشغيلها منذ، عام 1990 على مرحلتين بسعة 90 ألف م مكعب في اليوم، وتحتاج إلى إعادة تأهيل وتوسعة زيادة القدرة الاستيعابية، خاصة مع وجود مساحة 6 أفدنة مساحة مجاورة للمحطة سبق وتم الاتفاق عليها، لكن يوجد خلاف بين الهيئة والمحافظة لعدم سداد المحافظة قيمة تلك المساحة مما تسبب في عدم جدوى القرض الخاص بتطوير المحطة محل طلب الإحاطة

أشار محمود هجرس، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الغربية، إلا أنه جار حل المشكلة.

عقّب فرج زكي، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب بأن هذا الموضوع تمت مناقشته مع وزير الإسكان وتمت مخاطبة شركة القاهرة للمياه بعمل إعادة دراسات الموضوع ولم نتوصل إلى حل حتى الآن.

واقترحت الهيئة أن تكون المحطة بالكامل تحت الأرض وفي هذه الحالة لا نحتاج إلى مساحة 6 أفدنة لعمل التوسعة اللازمة.

وأوصت اللجنة تشكيل لجنة فنية منبثقة من لجنة الإسكان للوقوف على حالة محطات المعالجة لإيجاد حلول جذرية.

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