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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

فتاة الشرقية تجدد الخلاف حول أحقية «الشبكة».. والقضاء يرد

الخميس 30/يناير/2020 - 03:40 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
سوزان يونس
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تجدد الخلاف حول حكم رد الشبكة إلى الخاطب إثر فسخ الخطوبة، وذلك بعد واقعة رفض إحدى الفتيات رد الشبكة إلى خطيبها، مما حدا بالأخير إلى رفع دعوى قضائية ضدها، لإلزامها برد الشبكة، والتى تبلغ 71 جرامًا من الذهب.

ورغم مرور الوقت وتعدد الإجابات حول مسألة عودة الشبكة للخاطب من عدمها في حال فسخ الخطوبة، إلا أن الأشخاص حينما يقعون في الموقف ذاته يكونون في حاجة إلى إجابة شافية، إجابة لها صلة وثيقة بحالتهم وليس بغيرها، خاصة بعد واقعة فتاة الشرقية التي قررت العدول عن الخطبة، ورفضت منح خطيبها شبكته.

واضطر الشاب إلى رفع دعوى قضائية أمام بندر أسرة الزقازيق وتحمل الرقم 720 لسنة 2019، يقول إنه تقدم لخطبة المدعي عليها بتاريخ 22 نوفمبر من عام 2018، وقدم لها شبكة من الذهب إجمالي وزن 71 جرامًا.

وأنه فى الآونة الأخيرة أخبرته برغبتها في فسخ الخطبة استنادا إلى أنها لم تعد ترغب في الزواج منه، فطالبها برد الشبكة التي قدمها لها إلا أنها أبت دون وجه حق ورفضت ردها، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إلزام الفتاة قانونيًا برد الشبكة.

وقطعًا لهذا الجدل فإن دار الإفتاء، قالت عبر موقعها الرسمي، وفي إجابة على هذا السؤال إن الشبكة تعود إلى الخاطب سواء كان الترك من جانب الخاطب، أو من جانب المخطوبة، ولا استثناء في ذلك.

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