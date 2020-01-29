موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

يترقب طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 التيرم الأول التي من المقرر إعلانها، خلال أيام، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، ويتم وضعها في المدارس في نفس يومموعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 التيرم الأول.وكانت امتحانات الصف الأول الثانوي قد بدأت في 11 يناير الجاري، بمادة اللغة العربية، وانتهت الخميس الموافق 23 من نفس الشهر، بمادة الكيمياء،موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 التيرم الأول.وعلى غرار ما يتم بنتائج الثانوية العامة يعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم بالكود والرقم القومي للطالب كما يتم إعلانها داخل المدارسموعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 التيرم الأول.وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي، فيما سيتم الانتهاء من تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي الأسبوع الجاري. ومن المقرر أن يتم إرسال جميع درجات الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي إلى الوزارة، لرصد وجمع الدرجات، ومن ثم يتم إرسالها إلى المديريات مرة أخرى، والإعلان سيتم من خلال المدرسة.ومن جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم، مديريات التعليم بالمحافظات وكنترولات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الثانوية المعدلة، من إعلان نتائج تتعلق بامتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى قبل الموعد الرسمى لإعلان النتيجة.