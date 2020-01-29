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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السفير السعودي يزور هيئة الرقابة الإدارية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:34 م
الوزير شريف سيف الدين
الوزير شريف سيف الدين
حسام محفوظ
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​استَقبل الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية.

وأعرب رئيس الهيئة عن ترحابه الشديد بالزيارة، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تربط جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية، وانطلاقًا من الاهتمام الذي أولاه كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتعميق الشراكة بين البلدين في كل المجالات، فقد أبرمت اتفاقية فى مجال منع ومكافحة الفساد تم توقيعها أثناء زيارته لمصر عام 2016، وأكد رئيس الهيئة أن الرقابة الإدارية حريصة على تعميق التعاون بتبادل الخبرات في هذا المجال.

وتناول اللقاء، مناقشة سُبل التعاون المستقبلي في مجالات التدريب بين هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد السعودية "نزاهة" في ضوء الاختصاصات التي أضيفت لمهام كل من الهيئتان وفق التعديلات التشريعية المستحدثة لعملهما.

واستعراض اللقاء أيضا القدرات التدريبية والإسهامات التي نفذتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية المصرية فى تدريب الكوادر التي تعمل بمجال مكافحة الفساد في مصر والدول العربية والإفريقية، وذلك على إعمال الرقابة الوقائية وإرساء قواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية، وغيرها من المجالات الأخرى، إضافة إلى استعراض حل بعض المشكلات التي واجهت الاستثمارات السعودية في مصر من خلال جهود إدارة دعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية، ومناقشة وبحث الإجراءات اللازمة لتيسير عمل المستثمرين السعوديين في مصر وسبل دفع وزيادة تلك المشروعات والاستثمارات.

ومن جانبه، أكد سفير المملكة العربية السعودية عن سعادته بالزيارة التي التي تُعد الأولى له، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تتابع النجاحات التي تحققها هيئة الرقابة الإدارية في مصر وأعرب عن تقديره القيادة السياسية في مصر وتطلعه لتعميق هذا التعاون.

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